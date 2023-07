Het Zweedse Koenigsegg doet weinig liever dan automobiele superlatieven bouwen. Dit is de productierijpe Koenigsegg Gemera. Een extreme vierzitter die er met twee gestoorde hybride aandrijflijnen is, waarvan er een 2.300 pk op de been brengt, onder meer dankzij een machtige V8.

Wacht even, de Koenigsegg Gemera bestaat toch al een paar jaar? Klopt. Koenigsegg stelde de Gemera al in maart 2020 voor, maar nu is het definitieve productiemodel écht gereed. De Gemera heeft de laatste jaren niet ergens op een plank weg liggen stoffen, Koenigsegg heeft de aandrijflijnen van wat de Zweden zelf omschrijven als een 'Megacar' namelijk danig aangepast.

De Koenigsegg Gemera zou aanvankelijk alleen geleverd worden met drie elektromotoren van samen 1.115 pk, bijgestaan door een ruim 600 pk sterke 2.0 driecilinder die 'Tiny Friendly Giant' (TFG) werd gedoopt. Het motorenpalet ziet er nu anders uit, maar is bepaald niet minder extreem geworden. De beresterke driepitter met twee turbo's blijft bestaan, maar de drie elektromotoren worden vervangen door een nieuwe elektromotor die de Zweden 'Dark Matter' hebben gedoopt. Deze unit levert al 800 pk en 1.250 Nm. De transmissie is de knotsgekke Light Speed Tourbillion Transmission van de Jesko, een negentraps machine die zonder tussenkomst van een vliegwiel aan de rest van de aandrijflijn is geknoopt en die de krachten over alle vier de wielen verdeelt. De Gemera met 2.0 en Dark Matter-elektrohart is is goed voor een systeemvermogen van 1.400 pk en 1.850 Nm.

Nóg nieuwer is de Koenigsegg Gemera HV8. Ook deze Gemera heeft de 800 pk sterke Dark Matter-elektromotor en de innovatieve Light Speed Tourbillion Transmission. De verbrandingsmotor is in deze variant geen driecilinder, maar een - hou je vast - 1.500 pk en 1.500 Nm sterke 5.0 V8 met de turbo's tussen de cilinderbanken. Het systeemvermogen bedraagt 2.300 pk en 2.750 Nm. Oef. Elke kilo Gemera wordt voortgestuwd door 1,11 pk, een behoorlijk bizarre verhouding. De Gemera is en blijft op enkel centimeters na 5 meter lang en biedt plaats aan vier personen. De bagageruimte bedraagt nog 200 liter. Aan het eind van volgend jaar rollen de eerste exemplaren van de band. De eerste klanten ontvangen hun Gemera in 'het eerste deel' van 2025.