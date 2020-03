Koenigsegg Gemera: 1.724 pk voor vier personen

Het Zweedse Koenigsegg is een merk dat in superlatieven denkt. Dat komt vandaag tot uiting in de vorm van deze zeer heftige Gemera, een vierzitter met een onnodige hoeveelheid pk's.

Met auto's als de Agera en Regera heeft Koenigsegg een modellengamma dat puur uit extreme modellen bestaat. Daarbij is de Regera ook nog eens volledig elektrisch, maar het is niet langer de enige enige Koenigsegg met elektrokracht. Het merk presenteert namelijk deze Gemera, een achterlijk krachtige coupé met plek voor vier personen!

De Gemera is een auto die Koenigsegg omschrijft als een Mega-GT. Het 'Mega' deel in de naam staat bij Koenigsegg voor 'Megawatt', een grootheid die zich laat omrekenen tot zo'n 1.360 pk. Drie elektromotoren, waarvan er twee de achterwielen aandrijven en eentje gekoppeld is aan de vooras, zijn samen goed voor 1.115 pk, maar er is meer. De elektromotoren worden namelijk bijgestaan door de Tiny Friendly Giant (TFG), een 2,0-liter grote nokkenasloze driecilinder die op zijn beurt 609 pk en 600 Nm aan het vermogen toevoegt en het gecombineerd vermogen op 1.724 pk en 3.500 Nm brengt. De verbrandingsmotor is gekoppeld aan de voorwielen. De Gemera kan volledig elektrisch doorzoemen tot een snelheid van 300 km/h. Het 16,6 kWh grote accupakket van de vierwielaangedreven Koenigsegg is genoeg voor een elektrisch bereik van 50 kilometer. Wie alleen de verbrandingsmotor gebruikt, moet 950 kilometer ver kunnen komen. Het wagengewicht ligt op 1.850 kilo. B-stijlen heeft de auto niet en dat betekent dat een set enorme portieren toegang verschaft tot een fraai gevormd interieur.

De 4,98 meter lange en 1,98 meter brede Gemera is gebouwd rond een uit koolstofvezel opgetrokken monocoque en heeft een wielbasis van 3 meter. De Gemera, die onder meer beschikt over achterwielsturing, is in de rijmodi 'wet' 'normal' en 'track' te berijden. Zaken als adaptieve cruise control die samenwerkt met zaken als lane assist zorgen ervoor dat de Zweed autonoom (niveau 2) zich een weg door het verkeer kan banen. De auto voor op 21-inch lichtmetaal, achter meten ze 22-inch. De Koenigsegg zit verder behoorlijk goed in zijn spullen. De Gemera heeft een 360-graden camera, een volledig met leer of alcantara volgehangen interieur, gescheiden klimaatregeling (drie zones), een heus infotainmentsysteem met 11 speakers en een subwoofer, twee inductieladers, 13-inch grote displays en ga zo maar door.

Koenigsegg gaat 300 Gemeras produceren. Een vanafprijs is nog niet bekend.