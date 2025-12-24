Ga naar de inhoud
Knotsgekke Rezvani Tank begint bijna aan derde hoofdstuk

Monster op Wrangler-basis

Rezvani Tank teaser
Joas van Wingerden

Rezvani kan niet wachten op het nieuwe jaar. Begin 2026 presenteert het namelijk een fonkelnieuwe generatie van de Tank. Dat wordt ongetwijfeld weer net zo'n onbehouwen creatie als de naam al doet vermoeden.

Zuiniger leven, afvallen, bescheidener opstellen; allemaal goede voornemens waar sommige mensen vast aan denken met het oog op het nieuwe jaar. Rezvani moet van die idealen echter niets weten. De Amerikaanse fabrikant van buitenissige auto's trapt 2026 namelijk af met de presentatie van een gloednieuwe Tank.

Zoals de naam al doet vermoeden, is de Rezvani Tank in niets een bescheiden voertuig. De eerste twee generaties hebben dat al wel bewezen. De huidige Rezvani Tank is gebaseerd op de momenteel leverbare Jeep Wrangler (JL), maar doet er met een bonkig uiterlijk en een maar liefst zo'n 1.000 pk sterke 6.2 Hellcat-V8 een flinke schep bovenop. Reken maar dat de nieuwe Tank er op vergelijkbare wijze tegenaan gaat. In januari gaat het doek eraf.

