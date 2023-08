Klimaatadviseur regering: 'Autobezit tegen het licht houden'

Hoogleraar Jan Willem Erisman is de nieuwe belangrijkste adviseur van de regering op het gebied van klimaat. Hij zet grote vraagtekens bij de toekomst van autobezit in ons land. Volgens hem moet er gekeken worden naar alternatieven, vooral in de Randstad.

Elektrisch rijden wordt nu nog omschreven als een manier om de auto de toekomst in te brengen, maar is er nog wel een toekomst voor autobezit zoals we dat nu kennen? Volgens 'stikstofprofessor' Jan Willem Erisman, nu voorzitter van de nieuwe Wetenschappelijke Klimaatraad die de demissionaire regering bijstaat, moet autobezit tegen het licht worden gehouden. Dat elektrisch rijden steeds groter wordt, verandert dat volgens hem niet. In gesprek met het AD verklaart hij: "Doordat elektrisch rijden nu wordt gestimuleerd, lijkt het erop dat we ervan uitgaan dat straks iedereen een elektrische auto zal rijden. Maar het is de vraag of dat op de lange termijn, met de beperkt beschikbare grondstoffen en kritische materialen, überhaupt kan."

Erisman zegt dat er gekeken moet worden naar de toekomst van mobiliteit en de rol van de auto daarin. Een rol die hij onderaan de streep eigenlijk alleen maar kleiner ziet worden: "De vraag over autobezit moet je terugvoeren op iets anders: hoe zien wij de toekomstige vervoersinfrastructuur in Nederland? Moet iedereen een auto hebben of versterk je het openbaar vervoer en moet je dat overal doen of niet? Die opties moeten we onderzoeken. Misschien moeten we toe naar een hele andere manier van mobiliteit, waarbij je in de Randstad veel meer gedeeld en openbaar vervoer hebt.’’

Volgens de wetenschapper kan er dan buiten de Randstad nog wel een duidelijke rol voor de auto weggelegd zijn, maar moeten we misschien maar af van het één op één vervangen van het huidige wagenpark door een elektrisch wagenpark. "Meer elektrische auto’s in de lijn van nu, dat is hetzelfde denken. Een heel nieuw vervoersysteem, dat veel passender is en de uitstoot veel sterker vermindert, is pas een echte transitie." Erisman beseft zich terdege dat het idee om autobezit te verminderen veel mensen tegen de borst kan stuiten. Hij benadrukt dat mensen 'niet morgen de auto hoeven in te leveren' en dat het de taak is aan de overheden om burgers goede alternatieven voor te schotelen. "Daarin kunnen we als Klimaatraad het beleid helpen met gedragswetenschappers bijvoorbeeld.’’