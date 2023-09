Klimaatactivisten beginnen zaterdag dagelijkse blokkade A12

Moet je dit weekend naar of van Den Haag rijden via de A12, dan krijg je waarschijnlijk te maken met oponthoud. Klimaatactivisten willen vanaf zaterdag op de A12 gaan zitten en zeggen dat nu voor onbepaalde tijd elke dag te gaan doen.

Eerder dit jaar waren er al blokkades op de A12 bij Den Haag door klimaatactivisten en vanaf zaterdag is het weer raak. Actiegroep Extinction Rebellion (XR) is van plan om vanaf zaterdag het stuk van de A12 dat door Den Haag loopt weer te gaan blokkeren, ditmaal dagelijks en voor onbepaalde tijd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan alle fossiele subsidies, omdat die het gebruik van fossiele brandstoffen in de hand werken en zodoende bijdragen aan klimaatverandering.

Burgemeester Jan van Zanen wil de voorgenomen blokkade niet toestaan. Hij vindt deze vorm van protest 'zorgelijk en onacceptabel'. Volgens de betogers zelf is het een logische plek. Zowel de tijdelijke Tweede Kamer als het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ligt pal naast de weg. Een stukje verderop, aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov, wordt zondag ook een 'supportdemonstratie' gehouden. In tegenstelling tot de A12-blokkade zelf is die gewoon toegestaan.

De kans dat de activisten lang op de A12 blijven zitten, is overigens klein. Er mag namelijk gewoon worden opgetreden tegen deze blokkades. Berend Roorda, universitair hoofddocent demonstratierecht van de Rijksuniversiteit Groningen, praatte deze week de Tweede Kamer bij over de rechten van demonstranten. Het blokkeren van de A12 gaat in elk geval deels aan die rechten voorbij. Volgens hem mag een burgemeester aangeven dat de weg niet mag worden geblokkeerd "vanwege gezondheid van anderen of vanwege de vrees voor wanordelijkheden of vanwege verkeersbelangen. Al is over dat laatste discussie over in hoeverre dat een beperkingsgrond mag opleveren", aldus Roorda. Hij wijst erop dat demonstranten zich aan de wet moeten houden. "En als ze dat niet doen, kan daar ook tegen worden opgetreden."