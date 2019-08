Kleurrijk oud nieuws: Rolls-Royce op de Monterey Car Week

De Ghost, Dawn en Wraith die je hier ziet heten samen ‘The Pebble Beach 2019 Pastel Collection’ en zijn onderdeel van de ‘Pebble Beach 2019 Collection’ van Rolls-Royce.

Volgens de bedenkers is het in pasteltinten gehulde drietal geïnspireerd op ‘de heuvels, het zand en de zee rondom Pebble Beach’, wij houden ons erop dat de drie dure speeltjes een vrolijke aanblik opleveren. Opvallend genoeg zijn de auto’s gebaseerd op de Black Badge-edities van de respectievelijke modellen, waarmee maar weer is aangetoond dat zo’n auto niet zwart hoeft te zijn. De grille en tal van andere details zijn dat wel, waarmee een mooi contrast met de lichte carrosseriekleuren ontstaat. De Dawn is gehuld in Coral Solid, de Ghost in Light Green Solid en de Wraith-kleur gaat door het leven als Semaphore Yellow. Uiteraard geldt voor alle drie dat ze moeten aantonen wat er allemaal mogelijk is bij Rolls-Royce, dus de kleuren zijn daadwerkelijk bestelbaar.

De modellenlijn van de ‘kleine’ Rollsjes is overigens aan vervanging toe, maar dat weerhoudt Rolls-Royce er natuurlijk niet van om voor de introductie van de nieuwe Ghost nog een reeks bijzondere modellen op basis van het uitgaande model te laten zien.

De nieuwe Cullinan is momenteel de hardloper van de Rolls-Royce-familie en zal dat naar verwachting ook nog wel even blijven. Het is dan ook niet gek dat Rolls-Royce z’n hoogpotige tijdens het autofeestje in Californië stevig in het zonnetje zet. Dat doet het met maar liefst vier verschillende exemplaren, opnieuw elk voorzien van een bijzondere lak. De meest noemenswaardige is een exemplaar in opvallend Fux Orange, die speciaal voor verzamelaar Michael Fux werd samengesteld.