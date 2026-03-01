Ook over de eerste twee maanden van het jaar bezien is de daling stevig. In januari en februari samen werden er 50.366 nieuwe auto’s geregistreerd, een afname van 16,4 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2025, toen nog 60.251 auto’s de weg op gingen.

Hybride wint terrein, EV levert in

Hybride auto’s waren in februari opnieuw veruit het populairst. Met 13.059 registraties waren ze goed voor 58,4 procent van de markt. Dat betekent een forse stijging van 13,6 procentpunt ten opzichte van februari vorig jaar. Overigens gaan alle hybrides op één grote hoop in deze cijfers, zelfs de mild hybrides met een zeer lichte vorm van elektrificatie. Volledig elektrische auto’s moesten juist terrein prijsgeven: het aantal EV‑registraties kwam uit op 6.805, wat neerkomt op een marktaandeel van 30,4 procent. Dat is 6,4 procentpunt minder dan een jaar eerder.

Benzineauto’s speelden met 2.111 registraties (9,4 procent marktaandeel) een bescheiden rol, terwijl diesel met 381 registraties (1,7 procent) en LPG met slechts 23 auto’s (0,1 procent) nauwelijks nog meetellen.

Kia opnieuw marktleider

Kia was in februari het meest geregistreerde merk van Nederland. Het merk noteerde 2.363 registraties en pakte daarmee een marktaandeel van 10,6 procent. Toyota volgde op gepaste afstand met 1.854 registraties (8,3 procent), terwijl Volkswagen het podium completeerde met 1.402 registraties (6,3 procent). Škoda (1.279) en Renault (1.256) maakten de top vijf compleet.

Aygo X populairste model

Kijken we naar modellen, dan was de Toyota Aygo X in februari de meest geregistreerde auto van Nederland. Het compacte model werd 789 keer op kenteken gezet, goed voor een marktaandeel van 3,5 procent. De Škoda Kodiaq eindigde als tweede met 504 registraties, gevolgd door de Ford Kuga (463). De Kia Picanto (420) en Toyota Yaris Cross (412) sloten de top vijf af. Van de nummer één in januari 2026, de Suzuki Swift gingen er een maand later nog maar 190 op kenteken, een fikse daling na de stortvloed aan nieuwe Swifts die in de eerste maand van het jaar de showroom verlieten.

Model Y bovenaan bij EV’s

Binnen het volledig elektrische segment bleef de Tesla Model Y het populairst, met 351 registraties. De nieuwe Kia EV3 volgt op korte afstand met 341 registraties. Opvallend is de sterke positie van de Renault 5, die met 295 registraties stevig meedraait in het EV‑klassement. De Škoda Elroq (282) en Volvo EX40 (231) maken de top vijf compleet.

De cijfers onderstrepen dat de Nederlandse automarkt voorlopig nog geen herstel laat zien, terwijl de verschuiving richting hybride aandrijving duidelijk doorzet en de groei van volledig elektrisch rijden tijdelijk lijkt te stagneren.