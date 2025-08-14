Met een aangepaste N-One e: opent Honda binnenkort in Europa de jacht op succes op de markt van de compacte elektrische auto's. Het is die aaibare Honda N-One e: die nu al is geïnjecteerd met extra visuele slagkracht.

De Honda N-One bestaat al jaren, de fonkelnieuwe en volledig elektrische Honda N-One e: is er pas net. Die kleine elektrische stadsrakker is in Japan al geïntroduceerd, maar hij is niet voorbehouden aan de thuismarkt. Een afgeleide van de elektrische N-One e: komt ook naar Europa. Vroeger was het heel normaal dat Japanse kei-cars in voor Europa aangepaste vorm of met gewijzigde techniek op de markt kwamen. Denk aan de Daihatsu Move, of aan modellen als de Cure en Suzuki Alto. De Europese versie van de N-One e: – waar Honda nota bene tijdens het Goodwood Festival of Speed een glimp van toonde – is er nog niet. Een sportievere variant van het origineel nu wel.

Het kleine dikkertje op de foto's is geen creatie van Honda zelf, maar van huistuner Mugen. De Honda N-One e: krijgt van Mugen een vrij uitgebreide set visuele extraatjes aangemeten. Die geven de EV 'een sportieve maar speelse' uitstraling, volgens Mugen. In die omschrijving kunnen wij ons wel vinden. De kleine Honda krijgt een extra spoilerrand onder de voorbumper, sideskirts, een dakspoiler en een diffuser in de achterbumper. Daarop lezen we net als op de voorbumper in koeienletters de naam van Honda's huistuner. Mugen brengt 15-inch lichtmetalen wielen, een uitgebreide set stickertjes en zelfs Performance-dempers van Yamaha naar de N-One e:.

Mugen strooit met meer extraatjes. Zo voorziet het de N-One e: van speciale vloermaten, een nieuwe mat in de bagageruimte, Mugen-instaplijsten en windschermpjes bij de zijruiten. Toe maar! Extra vermogen krijgt de N-One e: niet. Overigens is het vermogen van het origineel ook nog niet bekend, al zal dat ongetwijfeld 68 pk zijn. Dat is immers het maximale vermogen dat een auto in Japan mag hebben om in de kei-categorie te vallen.