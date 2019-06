Kleine aanpassingen voor Toyota Hilux

Toyota heeft gesleuteld aan het gamma van de legendarische Hilux. Het belangrijkste nieuws is dat de auto door de WLTP-molen is gehaald, maar er zijn ook uitrustingsverschillen en, jawel, een lagere prijs.

Om de Hilux te laten voldoen aan de Euro 6d-Temp of Euro 6.2-norm moest Toyota de nodige aanpassingen doorvoeren, maar die missen hun uitwerking niet. De CO2-uitstoot van de pick-up is ten opzichte van de ‘oude’ Euro 6-versie zelfs lager, wat met name bij de geel-kenteken-varianten een gunstige uitwerking heeft op het prijskaartje. Waar zo’n BPM-plichtige dubbele-cabine-variant voorheen vanaf € 67.510 beschikbaar was, staat basisversie Cool Comfort nu voor € 64.995 klaar. Bij de topuitvoering is het prijsverschil precies 2 mille: de 4WD Executive Automaat kostte € 79.395 en mag nu voor € 77.395 weg.

Maar eerlijk is eerlijk, pick-ups worden in ons land vooral gekocht door ondernemers die van de grijs-kenteken-voordelen gebruik willen maken. Bij de Hilux betekent dat automatisch dat er maar twee stoelen aanwezig zijn. Ook nu is er prijsvoordeel: zonder belastingen kostte de eenvoudigste alleskunner voorheen € 19.195 en nu € 18.895. De gehele nieuwe prijslijst vind je hier.

De ongetwijfeld onverwoestbare 2.4 D4D-diesel levert nog altijd 150 pk, maar stoot dus wel minder CO2 en roetdeeltjes uit dan voorheen. Toyota geeft nu 171 gram CO2 per km op, tegen 178 voor de uitgaande variant.

Ander nieuws is er in de vorm van de toevoeging van adaptieve cruise control aan het Safety Sense-pakket. Dat is in tegenstelling tot bij de personenauto’s niet standaard, maar wel als optie verkrijgbaar vanaf het tweede uitrustingsniveau. Een trede hoger op de ladder treffen we de Professional, die in het geval van een dubbele cabine (ook als tweezitter) nu is voorzien van climate control in plaats van een eenvoudige airco. De duurste Hilux Executive is vanaf nu herkenbaar aan zwarte exterieuraccenten. Grille, buitenspiegels, deurgrepen en achterklepgreep zijn uitgevoerd in de donkerste tint. De laatste variant van de Hilux is al vanaf 1 juni te bestellen.