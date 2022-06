Klassiekers in Frankrijk: 2CV op één, maar Kever op tweede plek

Het gaat goed met de oldtimersector in Frankrijk. In 2021 zijn daar in totaal 28.670 klassieke auto’s verhandeld. De meest voorkomende oldtimer is de Citroën 2CV. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeringsmaatschappij Hiscox.

In totaal zijn er in Frankrijk een miljoen verzamelwaardige auto’s van 15 jaar en ouder. Daarvan is 60 procent uit de jaren 90 en 6 procent uit de jaren 50. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat verzekeraar Hiscox bij de start van Rétromobile in maart jongstleden heeft gepubliceerd. Hiscox is gespecialiseerd in het verzekeren van klassieke auto’s, kunst en andere verzamelobjecten. Op basis van het Franse kentekenregister heeft de verzekeraar in kaart gebracht welke de meest voorkomende oldtimers in Frankrijk zijn. Daaruit blijkt dat de Franse merken nog altijd een sterke positie hebben in de oldtimerwereld, maar dat de buitenlandse merken in opkomst zijn. Na de 2CV staat namelijk de Volkswagen Kever (Coccinelle of Cox in het Frans) op de tweede plaats, op de voet gevolgd door de Renault 4L. In de top 7 staan echter ook de Fiat 500 en de MG B.

Meest voorkomende oldtimers in Frankrijk

1. Citroën 2CV 23.136

2. Volkswagen Kever 8.309

3. Renault 4L 7.403

4. Fiat 500 4.695

5. MG B 4.141

6. Renault 5 4.105

7. Peugeot 205 3.588

Bron: Hiscox