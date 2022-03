Klassieke Mini wordt muzikaal aangekleed door David Brown

In 2017 begon David Brown Automotive met het moderniseren van klassieke Mini's. Men pakt een Mini, zet er een compleet nieuwe koets op, schroeft het vermogen van de volledig gereviseerde 1.3 op naar 84 pk en voorziet 'm van een gemoderniseerd interieur met onder meer een 7-inch infotainmentscherm, airconditioning en centrale vergrendeling. Ook krijgt de Mini stuurbekrachtiging. Het resultaat heet Mini Remastered. Je kunt gaan voor de 'basisversie', maar er zijn in de loop der tijd ook enkele speciale edities verschenen. Zo was er in 2019 de Oselli Edition en in 2020 volgde een op de Lotus Esprit Turbo geïnspireerde versie. Nu hijst David Brown de Mini Remastered opnieuw in een speciaal jasje.

Deze keer gaat het om een gelimiteerde editie in samenwerking met Marshall, dat veel mensen vooral van de gitaarversterkers zullen kennen. De Mini Remastered Marshall Edition is doorspekt met invloeden van de typische Marshall-versterkers en heeft er zelfs eentje aan boord, compleet met alle knoppen om het geluid aan te passen. De grille van de Mini heeft een gouden afwerking gekregen en moet lijken op het front van de versterker. Bovendien zien we op de teaserfoto's dat de Mini Remastered in dit geval ook verder gemoderniseerd met nieuwe ledkoplampen en ook het dashboard wordt anders dan bij de reguliere versie. Onder het infotainmentscherm zitten namelijk knoppen en schakelaars die doen denken aan die van de versterker. De pedalen zijn ook aangepast; het gaspedaal is een playknop, het rempedaal een pauzeknop en het koppelingspedaal heeft icoontjes erop van nummerselectie. Tenslotte is het interieur weelderig bekleed met zwart leer, vergezeld door goudkleurige stiksels.

De Mini Remastered Marshall Edition verschijnt ter er van het 60-jarig bestaan van Marshall en wordt waarschijnlijk spoedig onthuld.