Klaar voor elke oorlog: Rezvani Tank is kogelbestendige SUV

Als de kogels je om de oren vliegen, kun je maar beter elders zijn. Komt het artillerievuur toch iets te dicht bij uit de hemel zetten? Dan zit je na in een bunker misschien nog wel het beste in deze ronduit absurde Rezvani Tank.

Rezvani Motors is een kleine Amerikaanse autobouwer. Met de Beast en Beast X heeft het sportauto's gebouwd en het biedt zelfs een retro-Porsche. Toch heeft het een andere hobby die het veel liever bezigt. Rezvani bouwt maar wat graag bestaande modellen om tot creaties die nergens anders thuis lijken te horen dan in een dystopische werkelijkheid waarin het militaire geschut je links en rechts voorbij vliegt. Een greep uit het aanbod: deze tot Vengeance omgebouwde Cadillac Escalade, deze op de Jeep Gladiator gebaseerde zeswielige en dus volslagen mesjogge Hercules 6x6 en Rezvani heeft zelfs al twee generaties van de op de Wrangler-leest geschoeide Tank op het menu gehad. Vandaag maken we kennis met de derde Tank.

Net als vrijwel alle andere modellen van Rezvani lijkt ook de Tank weggereden uit een tijdlijn waarin de zaakjes net even minder prettig dan gewenst verlopen. De opnieuw op de Jeep Wrangler gebaseerde derde generatie Rezvani Tank heeft een uitermate hoekig uiterlijk dat bijna doet vermoeden dat de computer waarop het is getekend te weinig rekenkracht had om meer dan een handjevol polygonen op het scherm te toveren. Lekker stealthy, zal Rezvani ongetwijfeld vinden. Het gevaarte heeft speciale offroadophanging, staat op 37 of 39 inch offroadrubber, heeft extra potente remmerij en staat naar wens 10 of 15 centimeter hoger op zijn poten dan een reguliere Wrangler.

De Rezvani Tank is leverbaar met 240 pk sterke viercilinder, met een 285 pk sterke 3.6 V6, met een plug-in hybride aandrijflijn, met een 500 pk sterke 6.4 V8 en zelfs met de ruim 1.000 pk sterke krachtcentrale die afkomstig is uit de Demon- en Hellcat-modellen van Dodge. Inderdaad, met Supercharged 6.2 V8. Daar ram je elk uitgebrand autowrak natuurlijk mee uit de weg. Heftig, maar dat is bij lange na niet het meest opmerkelijke aan de Tank.

Wie bij Rezvani het pakket vol met kogelbestendig plaatwerk bestelt, krijgt daarbij kogelbestendig glas en bodembescherming die de Tank tegen explosieven beschermt. Wie dieper in de buidel tast, kan nachtzicht, een rook-/mistbeveiligingssysteem, stroboscopische en verblindende lichten, intercomsystemen en andere extraatjes voor tijdens "[...] realistische dreigingsscenario's" bestellen. Gezellig.

Rezvani levert van de Tank ook nog eens een speciale variant die Military Edition heet. Die heeft al het hierboven genoemde, aangevuld met - ga er maar even goed voor zitten - zaken als: een thermisch nachtzichtsysteem, militaire runflat-banden, bescherming tegen elektromagnetische pulsen, een zelfdichtende brandstoftank, een bepantserde radiator, extra verstevigde ophanging, bumpers bedoeld om zaken mee aan de kant te rammen, deurgrepen die een stroomschok kunnen geven, permanente videobeveiliging, magnetische sloten, gasmakers en een EHBO-kit inclusief dekentje om elke kans op onderkoeling weg te nemen. Pure waanzin, exact dát is Rezvani. Prijzen beginnen bij omgerekend €150.000.