Klaar voor de lente: Ferrari Amalfi Spider

Het is vloeken in de kerk, maar de Ferrari Amalfi is natuurlijk eigenlijk gewoon een gefacelifte versie van de Roma. Het gevolg laat zich raden: dit is de Ferrari Amalfi Spider.

Ferrari is in veel opzichten hoog boven het gepeupel verheven, maar zelfs voor Ferrari is het niet zinvol om iedere paar jaar met een compleet nieuw model te komen. De meeste modellen van dit merk worden halverwege hun leven dan ook stevig opgefrist, waarbij vaak ook een nieuwe naam komt kijken. Recente voorbeelden: de Ferrari SF90 werd de 849 Testarossa en de Ferrari Roma werd de Ferrari Amalfi.

Die Roma was er ook als open Spider en het kan dan ook niet anders dan dat er ook een open Amalfi komt. Die is in veel opzichten de logische invuloefening die je zou verwachten, maar alsnog leuk om naar te kijken. De basisvorm is identiek aan de Roma Spider, wat betekent dat ook de open Amalfi een opmerkelijk hoge kont heeft voor een cabriolet-met-softtop. Het zwarte paneel in de achterklep verhuist een verdieping naar boven, voor- en achterzijde zijn vrij letterlijk strakgetrokken en zelfs het ontwerp van de flanken is aangepast. Zo zit er halverwege de deur een golfbeweging die we op de Roma niet aantreffen.

Vanbinnen is het verschil nog groter. Net als de dichte Amalfi krijgt de open versie een compleet neiuw dashboard. Een horizontaal scherm is daarbij subtiel weggewerkt, veel meer aandacht gaat uit naar het informatiescherm achter het met knoppen bezaaide stuurwiel. We vestigen toch ook graag even de aandacht op de kleurstelling van het gefotografeerde exemplaar, want het koper-achtige oranje werkt wonderwel met het donkerblauw van de stoelen. Nog en opvallend detail: deze Amalfi's hebben allebei de optionele Ferrari-schilden op het voorscherm, terwijl een Ferrari-ontwerper ons bij de lancering van de Roma nog op het hart drukte dat deze optie bij dit ingetogen model eigenlijk beter achterwege kan blijven.

De techniek van de Amalfi volgt de bekende weg. De V8 in de neus gaat dus van 620 naar 640 pk, zodat de dealer toch weer aan klanten kan vertellen dat er meer vermogen onder de kap zit. Het levert in dit geval een 0-100-tijd op van 3,3 seconden en een top van 320 km/h. Nu wil je natuurlijk ook graag weten wat deze auto verbruikt, maar helaas: daar doet Ferrari nog geen uitspraken over. Wel weten we hoe snel de sofftop opent: in 13,5 tel zit je in de zon!