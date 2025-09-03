Hoe krijgt Opel het voor elkaar zeven zitplaatsen in de nieuwe Frontera aan te bieden? Dat vroegen wij ons ook af. Daarom nemen we je in deze video mee in de betaalbare zevenzitter van Opel. De compacte SUV is kleiner dan een Opel Grandland, maar toch kun je hem met twee extra stoelen achterin krijgen.

Dat Opel de Frontera als zevenzitter aanbiedt is niet verwonderlijk, want de Citroën C3 Aircross kun je eveneens met zeven stoelen krijgen. En dat is onderhuids dezelfde auto, met dezelfde techniek en opzet. Overigens kun je de geheel elektrische versies van deze modellen van de Stellantis-merken niet als zevenzitter krijgen.

In de basis is het een auto met vijf zitpaatsen, voor €799 monteert Opel twee neerklapbare stoelen achterin de bagageruimte. In deze video demonstreert Jan Lemkes hoe je achterin komt, hoe je er als volwassene zit (slecht) en of er nog bagageruimte overblijft. Conclusie: voor kinderen zal het gaan, alleen hebben ze geen zicht naar buiten. Met de achterste stoelen overeind blijft er ook bijna geen plaats voor bagage over.

