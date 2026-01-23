Tegenwoordig wordt nogal ‘ns nostalgisch teruggekeken op het jaar 2016; het laatste jaar voordat AI z’n grote vlucht nam met al z’n voor- en - in deze context - nadelen. Óók in 2016: de introducties van de nieuwe Volvo V90 en de dito 5-serie van BMW, wiens Touring (intern: G31) een jaar na de vierdeurs (G30) arriveerde. EV’s maakten een voorzichtige opmars, maar dit soort grote jongens waren nog met een keur aan zelfontbranders te verkrijgen. En omdat veelrijders nog vaak de voorkeur geven aan diesels boven EV’s, laten we deze week drie van deze pakezels optreden.

Goed, we hebben een 5-serie Touring en een V90. Grootste concurrenten waren de Audi A6 Avant en de Mercedes-Benz E-Klasse Estate. Omdat de E-klasse al vaker in deze rubriek z’n opwachting heeft gemaakt, laten we die staan. Nieuw is voor 20 mille bijna niets meer te koop, maar als occasion...

Volvo V90 D3 Inscription aut. - 2019 - 194.882 kilometer - € 18.950

Regelmatig wordt - terecht - geklaagd over hoge occasionprijzen. Sinds diesel in de ban is gedaan en de toekomst ervan op het spel staat (denk aan milieuzones), zijn zelfontbranders aan die ‘inflatie’ ontkomen. Zo vinden we voor nog geen € 19.000 deze kloeke Volvo V90 die als D3 Inscription nog geen zeven jaar geleden een - kaal - prijskaartje kende van ruim 64 mille. De K-083-RS kwam in 2021 naar ons land en heeft sindsdien twee eigenaren gehad. De tellerstand van nog geen twee ton is - zeker voor een Volvo - peanuts. Over garantie helaas geen woord.

Deze generatie V90 kent enkel viercilinders van twee liter inhoud. Onderhavige D3 is daarbij voorzien van twee turbo’s (emissieklasse: Euro 6), maar het vermogen blijft beperkt tot 150 pk. Diens prestaties zijn in combinatie met de achttraps sequentiële automaat niet grensverleggend, het brandstofverbruik zorgt samen met de 55-litertank voor een actieradius van 1.100 kilometer. Die leg je af in een hoge mate aan comfort, ruimte, luxe en veiligheid, waarbij het traditionele speerpunt van Volvo-stationcars - de laadruimte - juist iets minder hoog scoort. Zeker, met maximaal 1.526 liter kom je weinig tekort, maar het is een pak minder dan een E-klasse Estate. In de uit mooie materialen opgebouwde cabine vinden we fantastisch meubilair en een min of meer minimalistisch opgezet dashboard waarin een groot en snel werkend touchscreen is opgenomen. Als Inscription ontbreekt het je aan weinig: leren bekleding, stoelverwarming, elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugen, navigatiesysteem, ledverlichting, elektrische achterklep, dab-audio en een hele trits aan veiligheidsvoorzieningen. Al met al een ideale vierwieler voor lange (vakantie)reizen. Daar hoort een onderstel bij dat niet vermoeit. En inderdaad, je ziet de motorkap over het asfalt deinen, maar je merkt amper dat er oneffenheden onder de wielen door glijden. Een grootse reiswagen, maar … wel een diesel. Wie durft?

Signalement

Merk Volvo

Type V90 D3 Inscription aut.

Bouwjaar maart 2019

Kilometerstand 194.882

Vraagprijs € 18.950

Waar te koop? R-Mobility, Geldermalsen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.969 cc, 2 turbo’s

Max. vermogen 110 kW/150 pk bij 3.750 tpm

Max. koppel 320 Nm bij 1.750 tpm

Leeggewicht 1.629 kilo

Bagageruimte 560 l/1.526 l

Max. aanhanger geremd 1.800 kilo

Gem. verbruik 1 op 20,0 (NEDC)

0-100 km/h 10,2 s

Topsnelheid 205 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

BMW 520D Touring Corporate Executive aut. - 2019 - 170.160 kilometer - € 19.999

Is zo’n V90 wat te soft voor je, dan biedt BMW met de 5-serie Touring een meer dynamisch alternatief, overigens zonder het comfortaspect uit het oog te verliezen. Bij een BMW-specialist vinden we deze BMW 5-Serie in een soort fraai bruin/grijs-metallic. Net als de V90 is de H-130-XX (in 2020) geïmporteerd - blijkbaar zag men er toen nog brood in - en heeft sindsdien eveneens twee eigenaren gediend. De kilometerstand is wat lager dan die van de Volvo, de vraagprijs (derhalve) hoger. Weetje: deze Fünfer kostte nieuw 65 mille … Bij de vraagprijs zit geen Bovag-garantie inbegrepen. Dat kost € 795 extra, maar die mogelijkheid wordt hier tenminste geboden (altijd doen bij zo’n complexe auto). Ook een leren interieur is mogelijk (want dat ontbeert de Duitser) en wel voor € 1.500 extra. Het impliceert dat deze occasion wat minder riant in z’n spullen zit dan de V90. Dat klopt, maar het hoogwaardig opgebouwde interieur komt beslist niet armoedig over, mede dankzij z’n high tech-uitstraling.

Ook hier heb je voor- als achterin ruim voldoende leefruimte, de bagageruimte is groter dan die van de Zweed. Het onderstel van de ‘5’ is comfortabeler afgestemd dan dat van de vorige generatie, maar de auto is geenszins week. Wanneer het nodig is, geeft hij meteen thuis en blijkt het onderstel over veel reserves te beschikken. Mede dankzij zijn afslankkuur (deze generatie weegt gemiddeld 100 kilo minder dan z’n voorganger vanwege het veelvuldige gebruik van aluminium. Toch is -ie zwaarder dan de Volvo) maakt de 520d een lichtvoetige indruk, vol levensvreugde en enthousiasme. De 190 pk-diesel in combinatie met de van ZF afkomstige achttrapsautomaat sluit hier keurig op aan. De aandrijflijn weet de 520d vlot en zonder storende schokken op tempo te brengen. Het mooie is: deze diesel is niet alleen vlotter dan die van de V90, maar ook zuiniger. De 66 liter-tank zorgt voor een maximale actieradius van bijna 1.500 kilometer.

Signalement

Merk BMW

Type 520D Touring Corporate Executive aut.

Bouwjaar juni 2019

Kilometerstand 170.260

Vraagprijs € 19.999

Waar te koop? Gewi Auto’s, Ammerzoden

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.995 cc, turbo

Max. vermogen 140 kW/190 pk bij 4.000 tpm

Max. koppel 400 Nm bij 1.750 tpm

Leeggewicht 1.715 kilo

Bagageruimte 570 l/1.700 l

Max. aanhanger geremd 2.000 kilo

Gem. verbruik 1 op 22,7 (NEDC)

0-100 km/h 7,5 s

Topsnelheid 225 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Audi A6 Avant 2.0TDI Ultra 150 pk Premium Edition aut. - 2017 - 160.273 kilometer - € 18.900

De oudste occasion in de zoektocht van deze week heeft de minste kilometerervaring en kent (daarom) het mildste prijskaartje. En ja, ook deze Audi A6 Avant Diesel is import. De P-360-LR kwam pas in 2022 ons land binnen, juist toen de energietransitie van diesel naar benzine-hybride en elektriciteit in volle gang was. Gevolg: deze occasion wacht nog altijd op z’n eerste Nederlandse eigenaar! Dat betekent tevens dat de APK al ruim 2,5 jaar verlopen is. Een vers keuringsrapport zit bij de vraagprijs inbegrepen, voor garantie moet je bijbetalen. Altijd doen, want reparaties kunnen bij Audi financieel gezien nogal ‘ns uit de hand lopen.

Ook hier doet onder de motorkap een geblazen tweeliter dienst. ‘t Is de gewraakte sjoemeldiesel, ook al kan de machine zelf daar niets aan doen. Hij doet netjes en zonder morren z’n werk, geholpen door een zeventraps DSG-automaat (hier ’S-Tronic’ genoemd). Diens 150 pk zorgen voor Volvo-achtige prestaties bij een BMW-achtige zuinigheid, waarbij de 73-litertank voor een reikwijdte van meer dan 1.650 kilometer zorgt. Ook op de weg zit deze voorwielaandrijver tussen de anderen in: geen ultiem comfort als de V90, minder dynamisch dan de 520d. Het interieur is opgebouwd uit hoogwaardige materialen, is traditioneel van opzet en oogt alsof het voor de eeuwigheid is gebouwd (wel is het leer op de bestuurdersstoel minder strak dan dat op de bijrijderszetel). Voorin heb je volop ruimte, achterin botsen langbenigen al vrij snel kun knieën tegen de voorstoelen. Helemaal achterin kom je niks tekort en aan de - aanwezige, afneembare - trekhaak mag 1.800 kilo geremd.

Naast de al aardig complete uitrusting van deze Premium Edition vinkte de eerste eigenaar diverse prettige opties aan. We noemden al de leren bekleding en de afneembare trekhaak, maar ook xenon-verlichting, premium-audio, een elektrische achterklep, geheugen op de elektrisch verstelbare buitenspiegels en verwarmbare voorstoelen zijn onder meer present. En een tijdloos voorkomen.

Signalement

Merk Audi

Type A6 Avant 2.0TDI Ultra 150 pk Premium Edition aut.

Bouwjaar juni 2017

Kilometerstand 160.273

Vraagprijs € 18.900

Waar te koop? Van der Woude Auto’s, Woerden

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.968 cc, turbo

Max. vermogen 110 kW/150 pk bij 3.000 tpm

Max. koppel 350 Nm bij 1.500 tpm

Leeggewicht 1.700 kilo

Bagageruimte 565 l/1.680 l

Max. aanhanger geremd 1.800 kilo

Gem. verbruik 1 op 22,7 (NEDC)

0-100 km/h 9,9 s

Topsnelheid 209 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie riante, dieselende stationwagons. Wie durft?

’t Is al een hele poos geleden dat wij in deze rubriek aandacht besteedden aan dieselaars, maar laten we eerlijk zijn: onder de motorkappen van dit soort riante reiswagens misstaan dergelijke, rustig tokkelende en koppelrijke zelfontbranders niet. De V90 is vooral comfortabel, de 520d bezit een lekker dynamische kant, terwijl de A6 er netjes tussenin zit. De V90 is het meest royaal uitgerust, de 520d het minst, maar het lijkt erop dat die als enige van Bovag-garantie voorzien kan worden. Da’s een aanrader, want zo groot als deze E-segmenters zijn, zo groot zijn hun happen uit het huishoudbudget. Welke moet het worden?