Kia zorgt voor benzinelucht in elektrische Kia EV4

Rijd jij een elektrische auto maar mis je de lucht van benzine die tijdens het tanken je neus vult? Dan heeft Kia de oplossing. Het Koreaanse merk zorgt voor een benzinelucht in de EV4.

Autofabrikanten voegen geregeld eigenschappen van auto's met verbrandingsmotoren toe aan modellen met elektrische aandrijflijnen. Zo zorgt slimme software voor heuse schakelmomenten in bijvoorbeeld de elektrische Hyundai Ioniq 5 N en zijn er diverse EV's die tijdens het accelereren het geluid van een auto met benzinemotor over de speakers laten klinken. We kunnen de brandstofauto maar moeilijk loslaten, zo lijkt het. Kia gaat op ludieke wijze een stapje verder. Het zorgt in zijn elektrische modellen voor een benzinelucht.

De Finse afdeling van Kia introduceert een luchtverfrisser die ervoor zorgt dat je interieur een milde benzinelucht krijgt. Dat is natuurlijk opmerkelijk. De laatste plek waar je in een benzineauto benzine wil ruiken is natuurlijk ín de auto. Hoe dan ook: volgens Kia is het luchtverfrissertje in de vorm van een jerrycan er speciaal voor wie de lucht van benzine mist tijdens het opladen van zijn auto. "Wij helpen je met je afickverschijnselen,"aldus Kia Finland in een jolig bericht op zijn sociale kanalen. Het luchtverfrissertje - als we daar al van kunnen spreken - is enkel in gelimiteerde oplage beschikbaar voor wie een nieuwe Kia EV4 koopt.

Is het al 1 april?