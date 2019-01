Kia XCeed gesnapt!

In april 2017 werd duidelijk dat Kia bij het European Union Intellectual Property Office het beeldmerk van modelnaam XCeed had geregistreerd. Lang was niet helemaal duidelijk waar Kia die naam op zou gaan plakken, maar uit de naam viel al op te maken dat het om een cross-over-achtige zou moeten gaan. Onze spionagefotograaf heeft een ingepakte Kia gesnapt die staat te trappelen om tot XCeed gedoopt te worden.

De XCeed lijkt in feite een hoog op de poten geplaatste hatchback te worden, maar Kia heeft niet slechts een reguliere vijfdeurs Ceed van meer bodemvrijheid voorzien. De raam- en schouderlijn is namelijk niet identiek aan die van de Ceed. De positionering van de XCeed ten opzichte van de Niro is niet direct duidelijk. We mikken erop dat de XCeed boven die cross-over komt te staan, al lijkt de XCeed niet beschikbaar te komen met geëlektrificeerde aandrijflijnen.

Mogelijkerwijs trekt Kia tijdens de Autosalon van Genève, die in maart dit jaar plaatsvindt, het doek van de XCeed, al is een onthulling tijdens de IAA van Frankfurt in september ook mogelijk.