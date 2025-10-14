Wat nou, tegenvallende vraag? Kia zou van plan zijn de EV-productie in Europa in de komende twee jaar te verdrievoudigen, vooral dankzij de komst van twee belangrijke nieuwe modellen.

Kia heeft kennelijk ergens nog wat zout gevonden om in de wonden van de Europese concurrenten te wrijven. Over hen schreven we gisteren immers nog dat de productiecapaciteit in Europa flink moet en zal dalen, maar Kia kondigt volgens 'Automotive News' nu juist een flinke upgrade van nota bene de Europese EV-productie aan.

Het draait allemaal om Kia’s Europese fabriek in Zilina, Slowakije. Daar loopt de EV4 hatchback sinds kort van de band en Kia zou de productie van die auto aldaar willen opvoeren naar 80.000 stuks per jaar in 2027. Zilina zou dan goed zijn voor de overgrote meerderheid van de wereldwijd geproduceerde EV4’s. Daar blijft het echter niet bij, want ook de kleine en al aangekondigde Kia EV2 moet in Slowakije van de band gaan lopen. Die compactere en goedkopere elektrische Kia moet zelfs vanaf 2027 met een tempo van 100.000 stuks per jaar uit de fabriek rollen, zodat een nog veel groter deel van de productie in deze fabriek elektrisch is.

Dat Kia kan spreken van een verdrievoudiging van de Europese EV-productie, zegt uiteraard ook alles over het uitgangspunt. De EV4 is de eerste elektrische Kia die in Europa wordt gebouwd, dus het merk is op dit gebied pas net begonnen. Toch blijkt uit Kia’s ambities ook dat het veel vertrouwen heeft in z’n elektrische toekomst, niet in de laatste plaats dankzij die nieuwe en veelbelovende modellen van het toch al erg succesvolle Zuid-Koreaanse merk.