Kia Vision Metaturismo is nieuwe kijk op rijbeleving

Zien we hier de toekomst van de Kia Stinger? Wordt dit de Kia EV8? Vragen die tot op heden nog niet beantwoord zijn en ook vandaag nog onbeantwoord blijven. De Kia Vision Metaturismo is voorlopig niet veel meer dan een bijzondere conceptauto ter ere van het jubileum van Kia, die wordt gepresenteerd met ietwat wollige beloften voor de toekomst.

We beginnen even met het uiterlijk van de Kia Vision Metaturismo. Dat is in elk geval alvast lekker bijzonder. We zien een fastback met een beetje een wigvorm. Het doet enigszins denken aan Honda's vooruitblik op een elektrische sedanachtige in de zogeheten 0-serie. De neus heeft een vleugje supercar (zei iemand Lamborghini?) en verder naar achteren wordt het iets conventioneler. De Vision Metaturismo heeft ondanks zijn sportief ogende neus eigenlijk verder juist een vrij hoge koets en dat moet natuurlijk de ruimte vanbinnen ten goede komen. Het grotendeels uit glas opgetrokken dak moet verder bijdragen aan de ruimtebeleving.

In de Kia Vision Metaturismo is het dan ook aangenaam licht. De bestuurder kan plaatsnemen op een sportieve zetel met een bijzondere hendel erop, de andere inzittenden leunen achterover in meer op comfort gerichte stoelen. Sturen gaat middels een (hoe kan het tegenwoordig anders in een conceptauto) yoke-achtig stuur en volgens Kia is het daarmee nog niet afgelopen met de bijzondere rijbeleving. Nee, door middel van augmented reality via brillen die bij de auto horen, kunnen de inzittenden als ze naar buiten kijken het idee krijgen dat ze zweven. Er zijn bovendien drie rijmodi, Speedster, Gamer en Dreamer, die de augmented reality aanpassen naar een bepaalde sfeer en waarbij ook de sfeerverlichting in de auto verandert. "Vision Metaturismo weerspiegelt Kia's visie op mobiliteit, met dynamische mobiliteit en mensgerichte ruimtes", aldus Karim Habib, Vice President Global Design bij Kia. "In de toekomst blijft Kia niet alleen technologisch geavanceerde mobiliteit bieden, maar ook ervaringen die de zintuigen stimuleren en inspireren."

Concreter wordt het vooralsnog niet, maar logischerwijs is de Kia Vision Metaturismo gewoon een voorbode van een fastback die in productie gaat. Dan komen we toch weer terug bij de bloedlijn van de Stinger. Als hierin een verbrandingsmotor komt te liggen, zou hij zomaar weer Stinger kunnen gaan heten. Maar wij zetten voorlopig ons geld in op Kia EV8.