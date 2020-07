Kia test nieuwe elektrische cross-over

Kia werkt achter de schermen hard aan een uitbreiding van zijn EV-offensief. In tegenstelling tot wat nu het geval is (bij de e-Niro en e-Soul), komen er namelijk ook Kia's die puur en alleen nog elektrisch aangedreven zijn. Hier zien we er daar één van. Er was een compleet gebrek aan uitlaatgeluid bij het voorbijrijden van de auto, volgens onze spionagefotograaf. Uitlaatpijpen waren ook nergens te bekennen. De auto is nog enthousiast ingepakt, maar het is duidelijk te zien dat het hier gaat om een cross-over die zich qua formaat in de middenklasse thuis lijkt te voelen.

De opvallend schuine daklijn en de vrij laag geplaatste koplampen doen een belletje rinkelen. Dat soort zaken liet Kia eerder zien bij de Imagine Concept van begin vorig jaar. Dat was een vooruitblik op de puur elektrisch aangedreven toekomstige modellen van het merk en reken maar dat dit er daar één van is. Ook aan de achterkant (ook al kan die misleidend verpakt zijn) zien we invloeden van die concept-auto: een scherpe vouw achter een ogenschijnlijk behoorlijk schuin aflopende achterruit. De Futuron Concept van eind vorig jaar had dat overigens ook. Al met al lijkt Kia met deze nog naamloze EV ook qua design een nieuwe weg in te slaan.

Uiteraard is het nog behoorlijk koffiedik kijken wat er concreet van de auto kan worden verwacht, want het betreft hier nog een heel vroeg ontwikkelingsstadium. Waarschijnlijk hoeven we de elektrische Kia niet vóór 2022 op de markt te verwachten. Wat wel vrijwel zeker het geval is, is dat het E-GMP-platform de basis vormt voor de auto. Die modulaire basis gebruiken Kia en Hyundai voor hun toekomstige EV's.