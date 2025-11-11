De Kia EV9 moet wat formaat betreft zijn meerdere erkennen in deze fonkelnieuwe Kia Telluride. De Kia Telluride is groot en luxueus en dat is niet het enige dat de SUV gemeen heeft met de Range Rover van Land Rover.

In Nederland is de Kia EV9 ruimschoots de grootste SUV die Kia in de showroom heeft staan. Die 5,01 meter lange elektrische SUV is een stevige maat groter dan de 4,82 meter lange Sorento, de grootste brandstof-SUV die Kia hier aanbiedt. In de Verenigde Staten heeft de Sorento een grote broer: de Telluride. De eerste generatie van de Kia Telluride kwam in 2018, werd in 2022 bijgepunt en maakt nu plaats voor een compleet nieuwe. De nieuwe Kia Telluride is nog langer dan het origineel en claimt de titel 'grootste SUV van Kia ooit'.

De uitgaande generatie Kia Telluride strekt zich uit over een afstand van exact 5 meter. De nieuwe is volgens Kia 5,9 centimeter groter. Dat betekent dat de 5,06 meter grote Kia-kolos de EV9 wat lengte betreft verslaat. Uitgebreide technische specificaties meldt Kia nog niet, al vermoeden we dat de wielbasis ook groter is dan voorheen. Technisch zustermodel Hyundai Palisade heeft sinds zijn recente generatiewissel een wielbasis van 2,97 meter. Een gelijke afstand verwachten we tussen de voor- en achteras van de Telluride.

Misschien nog wel interessanter dan die centimeters is het uiterlijk van de nieuwe Kia Telluride. De Koreanen hebben hun best gedaan om vrijwel het hele front op een hekwerk te laten lijken. Althans, als je de X Pro-uitvoering van de Telluride bekijkt. Die ruig aangeklede variant heeft een gigantische grille die optisch ver richting de flanken doorloopt, maar die ergens halverwege de functie van grille verliest. Aan weerszijden ervan zien we horizontale led-dagrijverlichting en verticale modules waarin het dim- en grootlicht is gehuisvest. De minder avontuurlijk uitgedoste Tellurides hebben minder 'rooster' in het front, maar komen nog altijd bepaald niet anoniem voor de dag.

De nieuwe Telluride heeft in de portieren verzonken deurgrepen, kunststof wielkastranden met een verticaal element dat het plaatwerk induikt en een achterzijde die ons doet denken aan de bilpartij van de Land Rover Range Rover. De champagnekleur van de ruige X Pro-uitvoering op deze foto's zet die herkenning kracht bij. Op de achterklep staat onder het vak waarin de kentekenplaat is gemonteerd de modelnaam uitgeschreven.

Het interieur van de Kia Telluride bestaat geheel zoals het Handboek Interieurdesign 2025 voorschrijft twee tegen elkaar aan gedrukte displays die in één paneel zijn ondergebracht en die als instrumentarium en infotainmentscherm fungeren. In de rest van het opgeruimde interieur komen we een handjevol fysieke schakelaars tegen voor de klimaatregeling, evenals een reeks aanraakgevoelige sneltoetsen voor het infotainmentscherm. Tussen beide knoppeneilandjes zit een draai- en druktoets waarmee je het volume regelt. Die automaat laat zich middels een stompige stengel aan de stuurkolom aansturen.

Technische gegevens van zijn nieuwe SUV met zeven zitplaatsen deelt Kia nog niet. Die zijn voor de Nederlandse consument dan ook niet relevant: de Telluride is een SUV-feest dat vooralsnog niet in Europa wordt gevierd. Waarschijnlijk krijgt de Telluride dezelfde 2,5-liter groter vier- en 3,5-liter grote zescilinder benzinemotoren als zijn neefje van Hyundai. Ook de hybride aandrijflijn met 2.5 benzinemotor vindt z'n weg vast naar Kia's nieuwe grootste personenauto.