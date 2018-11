Kia Telluride in vier smaken naar Las Vegas

Meer SEMA-nieuws? Zeer zeker. Kia pakt in Las Vegas uit met vier smaken van de nog in productietrim te onthullen Telluride, een nieuwe zevenzitter voor in ieder geval de Noord-Amerikaanse markt.

Tijdens de New York Fashion Week liet Kia eerder dit jaar al een met accessoires volgehangen versie van de Telluride, een nieuwe grote broer van de Sorento die de van de Amerikaanse markt verdwenen Mohave gaat opvolgen. We maken kennis met nog vier aangepaste Tellurides, waar de oranje ‘Horizon Roamer’ er een van is. De auto heeft skidplates, dakrek waar een ledbalk op is gemonteerd, is voorzien van een bullbar, een aangepast uitlaatsysteem, speciale wielen waar offroadbanden omheen zijn gevouwen.

Meer Telluride-geweld komt in de vorm van de Telluride Cadet Leader, een in militaire kleuren uitgevoerde Telluride die ook is aangekleed met zaken als offroadbanden, led-balken en een bullbar. Dan zijn er de Telluride Drifter, eveneens een versie die is volgehangen met een bullbar, ledbalken en offroad-details. De laatste Telluride-versie is de Baja Glider, een Baja-racer die hoger op de poten staat en volgens Kia echt klaar moet zijn voor extreme offroadraces.

Ook andere modellen dan de Telluride krijgen aandacht in Las Vegas. Zo staat er een Stinger in Australische politietrim én een door DUB aangepaste versie van die Koreaan. De grijze Stinger staat op 22-inch lichtmetaal, heet heftig uitgebouwde wielasten en heeft een interieur dat is volgehangen met rood leer en zwart suède. Smaakvol? Wellicht niet, maar opvallend zeker wel. Hetzelfde DUB heeft zich gestort op de K900, een auto die in andere markten weer Quoris heet. Het blauwe gevaarte is minder extreem aangepast dan de Stinger, maar is met zijn blauwe lak, zwarte details en 24-inch grote lichtmetalen wielen in ieder geval opvallend te noemen.

Kia zet tevens de Forte in het zonnetje. Kia parkeert een knalgroen exemplaar dat is verlaagd en op 19-inch lichtmetaal staat. De auto heeft een aangepast inlaattraject en is voorzien van relatief subtiel ogende spoilers en lipjes. Kia noemt de editie: Forte Federation. Verder neemt Kia een driftversie van de auto mee, een Forte die is voorzien van een 375 pk sterke twinturbo V6.