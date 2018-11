Kia teast nieuwe Soul

Kia's Soul is al bijna aan zijn derde generatie toe en het is goed om te zien dat de eigenwijze Koreaan zijn eigenzinnigheid door de jaren heen niet tot nauwelijks heeft verloren. Uit eerdere spionagefoto's viel al op te maken dat ook de nieuwe Soul een opvallend vormgegeven koets krijgt en op de teaserafbeelding die Kia nu de wereld in stuurt is al een stukje van het eigenwijze achterste van de auto te zien.

Hoewel Kia de huidige Soul in diverse markten gewoon ook met brandstofmotoren levert, is de auto in Nederland alleen als EV leverbaar. Dat lijkt ook bij de straks nieuwe derde generatie Soul het geval te worden. De huidige Soul EV is in feite nog een elektrische auto 'van de oude stempel' met een bescheiden actieradius van in de praktijk zo'n 160 kilometer. Voor de nieuwe versie grabbelt Kia zeer waarschijnlijk uit de ton die inmiddels is volgestopt met onderdelen van auto's als de Niro EV en de Kona Electric van zustermerk Hyundai. Mocht de Soul EV in verschillende versies beschikbaar komen, dan zal het grootste accupakket een capaciteit van 64 kWh hebben. Reken in dat geval op een een actieradius van tussen de 350 en 400 kilometer. De nieuwe Soul beleeft zijn publieksdebuut op korte termijn al tijdens de Los Angeles Auto Show.