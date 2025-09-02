De Kia Stonic is vernieuwd. En hoe. De facelift die Kia op de Stonic doorvoert is zo grondig, dat je op basis van de foto's zou kunnen denken dat hij tot op het kleintje moertje, stekkertje en snoertje nieuw is. Niets is minder waar!

Kia heeft zijn compacte cross-over in het segment van auto's als de Nissan Juke en Renault Captur geïnjecteerd met een dosis frisse levensvreugd. Dat mocht ook wel. De Kia Stonic werd immers al medio 2017 gepresenteerd en is op dit moment dus al acht jaar oud. In augustus 2020 - inmiddels dus al vijf jaar geleden - werd de Kia Stonic al eens gefacelift. Nu doet Kia dat voor een tweede keer, maar wel een stuk ingrijpender.

De leek zou bij het zien van de foto's van de vernieuwde Kia Stonic waarschijnlijk denken een volledig nieuw model te zien, maar dat is niet het geval. Wie goed kijkt naar de raampartij, het dak en de vorm van de portieren, ziet dat dit een stevig vernieuwde versie van het origineel is. De compacte cross-over heeft fonkelnieuwe verlichting aan zowel voor als achterzijde. Met die nieuwe koplampen en achterlichten sluit de Stonic optisch naadloos aan op het design van de Kia EV3, EV5, EV9 en de gefacelifte Picanto en Sportage. Om die nieuwe verlichtingselementen goed in te kunnen passen, heeft Kia de voor- en achterschermen ook moeten herzien. Natuurlijk is er meer nodig om de uit een compleet andere designtijd stammende Stonic een frisse neus te geven. Derhalve geeft Kia de Stonic compleet nieuw bumperwerk aan zowel voor- als achterzijde, nieuwe lichtmetalen wielen én een nieuwe achterklep. Maar er is meer.

Ook vanbinnen (bijna) niet te herkennen

De Kia Stonic heeft een volledig nieuw interieur. Daarin zie je dus niets meer terug van het origineel. Althans, als je niet naar de knoppen in de armsteunen van de deurpanelen kijkt. De werkplek van de vernieuwde Stonic is helemaal volgens Kia's handboek Interieurdesign 2025 en is opgebouwd uit twee in een niet-overkapt paneel ondergebrachte displays. Het linker is uiteraard het instrumentarium, het rechter exemplaar het infotainmentscherm. De laag onder de centrale ventilatieroosters is gereserveerd voor een paneel met aanraakgevoelige knoppen en twee draaiknoppen waarmee je onder meer het volume regelt, snelkoppelingen voor het infotainmentscherm kiest en de van voor- en achterruitverwarming/-ontwaseming regelt. Geen nieuw interieur zonder nieuw stuurwiel met nieuw Kia-logo én de volledige middentunnel ontkwam evenmin aan een metamorfose. Daarin nemen we - naast de keuzehendel voor de transmissie - onder meer de start-/stopknop en toetsen voor de stuur- en stoelverwarming tegen.

Kia topt het Stonic-feestje af door naast nieuwe kleuren en stoffen ook nieuwe veiligheidssystemen te introduceren. We noemen Blind-Spot Collision Avoidance Assist met Safe Exit Warning, Forward Collision-Avoidance Assist, intelligente adaptieve cruisecontrol en Highway Driving Assist met Lane Following Assist. Probeer dat maar eens te onthouden.

Op de internationale motorenlijst komen we een 100 pk sterke 1.0 driecilinder benzinemotor met turbo tegen (met handbak of met dct-automaat) én er zijn 115 pk sterke mild-hybride varianten van dezelfde 1.0 met dezelfde transmissies. Interessant: de huidige mild-hybride 1.0's zijn - in ieder geval op papier - 100 pk sterk.

De grondig vernieuwde Kia Stonic is Seoul gepresenteerd, maar blijft daar niet. Kia noemt het vernieuwde model een wereldauto; reken maar dat hij onze kant op komt. Op de Europese versie moet je nog wel even wachten. Ondanks zijn hoge leeftijd doet de Stonic het in Nederland best aardig. Er zijn in totaal 19.088 exemplaren van geleverd, waarvan vorig jaar 2.641 stuks. Daarmee was 2024 na 2019 (3.115 stuks) het beste Nederlandse jaar voor de Stonic. In de eerste acht maanden van dit jaar zijn 1.731 stuks geleverd.