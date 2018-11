Kia Soul bijna helemaal te zien

De Kia Soul wordt volgende week onthuld en dus is Kia helemaal in teasersferen. Hoewel, teaser… op deze afbeelding is de linkerflank van de Soul al bijna helemaal te zien.

Daarmee wordt eens te meer duidelijk dat de Soul z’n typische vorm behoudt, al was dat al even bekend. De derde generatie van Kia’s eigenwijze model is net zo’n opvallende ‘blokkendoos’ als z’n twee voorgangers, al is die basisvorm hier en daar wel wat meer afgerond.

De opvallende C-stijl kwam al eerder in beeld, maar nu kunnen we ook wat zeggen over het front. De groene auto lijkt af-fabriek te zijn voorzien van booskijkers, maar dat is natuurlijk niet het geval. Kia kiest voor een front met meerdere lagen, waarbij de bovenste, afgeplatte lichtunit slechts de richtingaanwijzers en dagrijlampen bevatten. Precies zoals Hyundai dat met de Kona doet, dus. De lager geplaatste eigenlijke koplampen zullen de auto een nog opvallender front bezorgen dan de voorgaande Souls. Kia belooft dat de nieuwe Soul er ook als X-Line komt. Die versie staat wat hoger op de poten en zal dankzij de nodige opsmuk een meer SUV-achtig uiterlijk hebben.

Kia maakt van de gelegenheid gebruik om meteen maar wat afbeeldingen van het interieur wereldkundig te maken en smeert die plaatjes dus niet uit over de komende dagen. Daarmee scoren de Koreanen bij sommigen nu al punten. Op de afbeeldingen is een stuurwiel, een opvallend gekleurd deurpaneel en een stuk van dashboard te zien. Het infotainmentscherm lijkt wat breder dan we van Kia gewend zijn en heeft een basisscherm waarin drie tegels naast elkaar zijn geplaatst. Wellicht brengt de Soul op dit vlak nieuws met zich mee dat ook voor andere modellen relevant is.

Op 28 november gaat het doek van de Soul en weten we alles. Of de reguliere versie ook naar Nederland komt valt nog te bezien. De huidige editie is er in ons land alleen als EV en een toekomstige elektrische variant zal met zijn fors grotere actieradius ongetwijfeld genoeg redenen brengen om dat beleid aan te houden.