Kia Seltos komt eraan: tussen Niro en Sportage

Het zou goed kunnen dat de naam Kia Seltos je wel wat zegt. Zeker als je al langer als eerste op de hoogte wil zijn van al het autonieuws en daarom AutoWeek.nl op de voet volgt. We brachten je in de zomer van 2022 nog op de hoogte van een facelift voor de Kia Seltos die hier ver vandaan verkocht wordt. Nu horen we over de komst van een gloednieuwe Kia Seltos, die vanaf eind volgend jaar ook hier in Nederland verkocht zal worden.

De nieuwe Kia Seltos is - net als de reeds bestaande - een relatief compacte cross-over. Toch lijkt hij wel wat groter te worden dan het bestaande model, want waar die qua formaat toch vooral hoog in het B-segment zit, hoort de nieuwe Seltos volgens Kia thuis in het C-segment. Sterker zelfs, nog boven de Niro. Hij wordt waarschijnlijk dus zomaar zo'n 15 cm langer dan de huidige Seltos. Reken op tegen de 4,5 meter lengte, de Sportage blijft er juist net weer een stapje boven staan.

Kia schotelt ons enkele teaserplaten voor, waarop al goed te zien is dat de Kia Seltos met zijn Star Map-verlichting helemaal een Kia van deze tijd is. Zeker met zijn eigenwijze front wordt het duidelijk een kleiner broertje van de Sportage. We zetten ook in op vergelijkbare techniek, dus waarschijnlijk is er straks een hybride aandrijflijn met een 1.6 T-GDI als krachtbron en mogelijk zit er ook een plug-in met diezelfde motor in de pijplijn. Een elektrische versie is niet waarschijnlijk. Op 10 december wordt de Kia Seltos onthuld, dus dan weten we meer.