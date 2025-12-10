Kia heeft tussen de Niro en Sportage ruimte gevonden om nog een SUV-achtige te persen. Dit is de Kia Seltos, een relatief compacte hybride SUV waarmee het naar eigen zeggen de Toyota C-HR en Volkswagen T-Roc te lijf gaat.

Highlights Kia Seltos

Tussen Niro en Sportage

Meer SUV dan de Niro

Eind 2026 als Hybrid naar Nederland

Aan modellen heeft Kia bepaald geen gebrek, maar dat weerhoudt het merk er niet van om nóg een nieuwe SUV aan zijn Europese portfolio toe te voegen: de Seltos. Wie het autonieuws op AutoWeek al enige tijd volgt, heeft modelnaam Seltos ongetwijfeld eerder voorbij horen komen. Er bestaat sinds 2019 namelijk al een SUV met die naam. Die eerste generatie Seltos werd - opmerkelijk genoeg verspreid over twee verschillende platforms - onder meer in India, Rusland, China, Zuid-Korea en legio andere markten verkocht maar kreeg nooit Europees asfalt onder zijn wielen. Nu is er een fonkelnieuwe Kia Seltos en die komt wél onze kant op.

De Kia Seltos is 4,43 meter lang en heeft een wielbasis van 2,69 meter. Daarmee is hij 4,5 centimeter langer dan het model dat hij opvolgt. Interessanter is om de auto af te zetten tegen de cross-overs en SUV-achtigen die Kia al heeft. Dat zijn er nogal wat. Het hoogpotige gamma van Kia start in Europa bij de 4,17 meter lange Stonic, een auto die wat vorm betreft meer cross-over dan SUV is. Een stap daarboven staat de 4,42 meter lange Kia Niro, een model dat vervolgens de 4,54 meter lange Sportage boven zich moet dulden. De Kia Seltos is slechts één centimeter langer dan de Niro en heeft een iets kortere wielbasis. De Sportage is aanzienlijk langer, maar heeft juist weer één centimeter minder tussen de voor- en achteras. In Europa wordt de Kia Seltos in ieder geval tussen de Niro en de Sportage geperst.

Verschillen met de Niro en Sportage zijn er natuurlijk ook. De Kia Seltos heeft namelijk een veel traditionelere SUV-vorm dan de Niro. Daarbij is de Niro er in Nederland er met hybride hardware en met elektrische aandrijflijnen, terwijl de Seltos vooralsnog enkel als Hybrid onze kant op komt. Wél deelt de Seltos zijn K3 geheten platform met de Niro. Volgens Kia richt het met de Seltos in Europa zijn pijlen op de Volkswagens T-Roc en Toyota's C-HR van deze wereld, hoewel dat juist weer auto's zijn met een minder traditionele SUV-vorm. De bagageruimte van de Kia Seltos: 536 liter. Die is dus flink groter dan de 451 liter grote bagageruimte van de Niro Hybrid, maar kleiner dan de 587 liter grote opbergruimte achterin de Sportage Hybrid.

Belangrijk model

De uitgaande generatie Seltos speelde al een grote internationale rol, en die rol wordt voor het nieuwe model alleen maar groter. Kia noemt de Seltos een van zijn belangrijkste modellen ter wereld en wil er jaarlijks meer dan 400.000 stuks van gaan verkopen. Zo'n 60.000 daarvan moeten in Europa verkocht worden.

Uiterlijk

De Kia Seltos heeft net als praktisch elke recente Kia een brutaal voorkomen. De SUV heeft een vrij recht aflopend en hoog front met daarin slechts gedeeltelijk open grille die vrijwel de gehele breedte van de voorzijde beslaat. Daarin zitten de daadwerkelijke koplampen, al heeft Kia er ook een deel van de door de dagrijverlichting bepaalde lichtsignatuur in gehuisvest. Aan weerszijden van de snuit nemen we nog een verticaal led-element waar dat ook deel uitmaakt van de dagrijverlichting. Kia geeft de Seltos in de portieren verzonken handgrepen, flink gestileerde inzetstukken onderaan de portieren en zelfs van de vormgeving van de zijspiegels heeft het werk gemaakt. De schouderlijn loopt richting de D-stijl sterk omhoog, terwijl daar vanuit het dak juist een uitloper omlaag duikt. En profil en van achteren bezien doet de Kia Seltos denken aan de elektrische en grotere Kia EV5. Kijk maar eens naar de vormgeving van de achterlichten.

Het dashboard van de Kia Seltos bestaat uit een ruim 75 centimeter breed paneel waarin twee 12,3 inch grote displays zijn ondergebracht. Een daarvan dient uiteraard als instrumentarium, de ander als infotainmentscherm. Onder het infotainmentscherm vinden we een knoppeneiland met fysieke snelkoppelingen.

Kia Seltos: prijzen en Nederland

De Kia Seltos lijkt vooralsnog enkel als Hybrid naar Nederland te komen. Technische specificaties deelt Kia nog niet. De Niro Hybrid heeft een systeemvermogen van 138 pk, de Sportage Hybrid brengt 239 pk op de been. Daar zal de Seltos Hybrid vast ergens tussen zitten. Hetzelfde geldt voor de prijzen van de Kia Seltos. De Niro Hybrid kost minimaal €35.795, de Sportage Hybrid minstens €42.795.

Wie direct naar de website van Kia gaat om er een samen te stellen, moeten we even tot bedaren brengen. De Kia Seltos komt pas eind 2026 naar Nederland. De SUV komt eerst in India op de markt, Zuid-Korea, de Verenigde Staten en China volgen net als Europa pas later.