Kia schopt Tesla van de troon in Nederland

Er zijn in april bijna 30.000 nieuwe personenauto's in Nederland geregistreerd. Dat waren er maar liefst 35 procent meer dan in diezelfde maand vorig jaar. Kia stoot in april Tesla van de troon als het populairste automerk in Nederland.

Uit cijfers van Bovag, RAI Vereniging en RDC blijkt dat er in april dit jaar 29.669 nieuwe personenauto's zijn gekentekend. Dat zijn er 35,23 procent meer dan in diezelfde maand vorig jaar. In april 2022 werden nog 21.938 nieuwe auto's in Nederland geregistreerd. De eerste maanden van dit jaar laten aaneengeschakeld fraaie registratiecijfers zien. Dat komt vooral doordat importeurs de grote achterstanden die de laatste twee jaar zijn opgebouwd in rap tempo aan het wegwerken zijn.

Populairste automerken in Nederland, april 2023

In maart was Tesla het automerk dat in Nederland de meeste auto's registreerde, maar in april nestelt Kia zich op de Nederlandse registratietroon. Kia mocht zich in februari ook al het populairste automerk van Nederland noemen en was in heel 2022 eveneens het merk dat de meeste nieuwe auto's kentekende. In april verschenen 3.052 nieuwe Kia's op het Nederlandse wegennet. Het marktaandeel van Kia lag op een bepaald niet misselijke 10,3 procent. Tesla komt in de top 5 niet meer voor. Het merk leverde afgelopen maand 767 nieuwe auto's.

Op plek twee vinden we Volkswagen dat Kia met 2.762 registraties in de nek hijgt. Peugeot schopte het in met 1.936 tot een derde plek, gevolgd door Toyota en Renault op respectievelijk plek vier en vijf.

Merk Aantal Marktaandeel 1 Kia 3.052 10,3 procent 2 Volkswagen 2.762 9,3 procent 3 Peugeot 1.936 6,5 procent 4 Toyota 1.899 6,4 procent 5 Renault 1.874 6,3 procent

Populairste auto's in Nederland, april 2023

Hoewel Kia in april aan de leiding gaat was het populairste model afgelopen maand afkomstig van Peugeot. De immer populaire Peugeot 208 was in april goed voor 912 nieuwe registraties en eigende zich daarmee een marktaandeel toe van 3,1 procent. De Kia Picanto sluit met 882 gekentekende exemplaren aan op plek twee. De gehele top vijf zit overigens behoorlijk dicht op elkaar. Op plek drie staat 208-broertje Opel Corsa met 872 geregistreerde exemplaren. De Volvo XC40 en Lynk & Co 01 sluiten de top 5 van populairste auto's in april af.