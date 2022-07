Kia Retona (2000) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Een Kia wát? Een Kia Retona, jazeker. Hiermee vergelijken is zelfs de eerste Sportage een alledaagse verschijning, terwijl die auto in werkelijkheid ook al een echte zeldzaamheid is. Eén blik op de Retona is genoeg om te beseffen dat het hier om een op de oer-Jeep gebaseerd ontwerp gaat. Net als bij landgenoot SsangYong Korando zien we dezelfde losse spatborden en een soortgelijke vierkante koets. In het geval van de Retona zijn kennelijk zelfs bepaalde onderdelen gewoon uitwisselbaar met een Jeep Wrangler, want de stevig ‘opgeleukte’ Retona is volgens de advertentie helemaal behangen met Jeep-accessoires.

Zelfs de totstandkoming van de Jeep en de Kia ging op een soortgelijke manier. Ook de Retona is namelijk de civiele versie van wat oorspronkelijk een legervoertuig is, in dit geval de Asia KM131 uit de jaren negentig. Deze Retona stamt uit 2000 en is daarmee dus niet eens zo oud, zelfs niet voor Kia-begrippen. Kia had in de vroege jaren negentig immers al de Sephia en bouwde in de jaren daarvoor al wat modellen op basis van producten van andere fabrikanten.

Hoe deze Retona in Nederland verzeild is geraakt, weten we niet. Wel is duidelijk dat dit al in 2003 gebeurde en hij dus een uitgebreide Nederlandse geschiedenis heeft. Met het dakrek, de snorkel en de bullbar ziet hij eruit als een bijzonder terreinwaardig apparaat, wat ongetwijfeld ook zo is. De vermoedelijk enige Retona van Nederland heeft dik 130.000 km op de klok en kost €6.500.