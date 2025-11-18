Kia PV5 Chassis Cabine: halve PV5 voor nauwelijks minder

Is de Kia PV5 wel aantrekkelijk voor je, maar te duur? Dan is een halve PV5 in theorie een goede optie. Het blijft echter bij theorie, want de ‘gehalveerde’ PV5 Chassis Cabine kost nauwelijks minder dan een compleet exemplaar.

Gekkigheid natuurlijk, want zo’n Chassis Cabine dient een mooi doel. Achter de ‘afgehakte’ cabine kan op het kale chassis immers na aankoop een andere ombouw worden geplaatst. In samenwerking met Van den Born en Smartbox heeft Kia al een laadbak en een afgesloten kubus met een inhoud van 8 m3 laten ontwikkelen, maar je kunt uiteraard alle kanten op met zo’n PV5 met een open einde.

De altijd elektrische PV5 Chassis Cabine is er met 51,5-kWh of 71,2-kWh accucapaciteit,gecombineerd met respectievelijk 121 pk of 164 pk aan elektrokracht. Een actieradius noemt Kia in dit geval niet, want die is ‘afhankelijk van de opbouw’. De versie met grote accu komt pas volgend jaar en voor de 51,5-kWh versie vraagt Kia minimaal €31.710 ex btw en bpm. Daarmee is de Chassis Cabine in theorie €660 goedkoper dan het equivalent in gesloten bestelbus-vorm, ware het niet dat die auto momenteel in de aanbieding is en tot eind 2025 voor €31.120 wordt aangeboden.

De dichte bestelbus is dus goedkoper, zij het tijdelijk. Een luxere Plus-versie van de Chassis Cabine is er trouwens ook. Die auto heeft onder meer stoel- en stuurverwarming, V2L-functionaliteit en een draadloze telefoonlader en kost je minimaal €33.310 ex. Met btw en bpm betaal je €39.469 voor een Chassis Cabine Essential en €41.405 voor de luxere Plus-variant.

Modulariteit was overigens een echt speerpunt bij de lancering van de PV5 en het PV-modellengamma, maar daarmee lijkt deze Chassis Cabine nog niet al te veel te maken te hebben. Dit is 'gewoon' een kale variant voor opbouw door derden, zoals we dat ook bij nagenoeg iedere concurrent zien. In de toekomst moet de opbouw van zo'n elektrische Kia-besteller nog modulairder worden, en zou je in een handomdraai moeten kunnen wisselen tussen één van de verkrijgbare opbouwen.

De Kia PV5 is er ook als personenauto. Die versie rijd je met belastingen al vanaf €38.895 en dat is best een sterke aanbieding. Een PV5 met vijf zitplaatsen en 71,2 kWh aan accucapaciteit kost je minimaal €42.895, en ook dat is niet gek voor zoveel ruimte.