Kia prijst de e-Niro

Naast de Niro Hybrid en Niro Plug-in Hybrid maakt de volledig elektrische e-Niro het Niro-gamma (voorlopig) compleet. Instappen kan vanaf € 42.510. Daarvoor levert Kia de elektrische Niro met 64 kWh batterij. Na WLTP-metingen werd de actieradius op 485 kilometer vastgesteld. Voor ruim 42 mille krijg je de e-Niro in DynamicLine met een rits aan standaard veiligheidsvoorzieningen zoals adaptieve cruisecontrol, vermoeidheidsherkenning en grootlichtassistentie. Verder is de Niro standaard voorzien van een 7-inch touchscreen met navigatie en achteruitrijcamera, 17-inch lichtmetaal en stoel- en stuurwielverwarming. Een stukje luxer is de ExecutiveLine voor € 45.510. Deze beschikt over onder andere dodehoekdetectie, LED-koplampen en een volledig lederen bekleding.

Vrij uniek voor de e-Niro is dat leaserijders met zelfs de nieuwe belastingtarieven over de gehele nieuwprijs 4 procent bijtelling betalen. Voorlopig levert Kia de e-Niro enkel met de 64 kWh batterij met een 150 kW (204 pk) sterke elektromotor. Aan het einde van 2019 volgt de e-Niro met mildere 39,2 kWh-batterij. Hyundai heeft twee geduchte elektrische concurrenten in de prijslijst staan. De Ioniq Electric is er al vanaf € 33.995. Deze komt met 30,5 kWh batterij wel een stuk minder ver: 280 kilometer. De Kona Electric is sinds het einde van afgelopen zomer leverbaar vanaf € 39.195. Die auto is standaard onder andere voorzien van een 7-inch scherm met infotainment en Apple Carplay, automatische airconditioning en een achteruitrijcamera. Luxe als stoel- en stuurverwarming uit de basis-Niro is bij de Kona alleen in zijn meest luxueuze variant standaard aanwezig. Hyundai levert die auto met dezelfde 64 kWh batterij als de Niro.

De Kia e-Niro kan je per direct bestellen. Er zijn sinds afgelopen juli al meer dan 3.000 reserveringen geplaatst.