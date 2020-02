Kia presenteert Sonet Concept

Kia heeft in India een hagelnieuw studiemodel gepresenteerd. We heten welkom: de Sonet Concept, een showauto waarmee Kia vooruitblikt op een nieuwe cross-over voor de Indiase markt.

De Sonet Concept is een net geen vier meter lang studiemodel dat vooruitblikt op een nieuwe cross-over die in de tweede helft van dit jaar al op de Indiase markt moet verschijnen. De nieuwkomer komt te opereren in het segment waarin onder meer de Ford Ecosport, Tata Nexon en Hyundai Creta in India opereren.

Volgens Kia is de Sonet vooral gericht op, je raadt het al, mensen die "[...] altijd op meer dan één manier met de wereld verbonden willen zijn". Hippe vogels dus, al zal de praktijk ongetwijfeld leren dat de auto uiteindelijk door een ander deel van de bevolking wordt gekocht. De wijze waarop Kia de C-stijl optisch over het dak laat lopen, doet denken aan de wijze waarop het merk de C-stijl van de Stonic heeft ontworpen. Achterop de auto vinden we een over de gehele breedte van de kont lopende lichtbalk en de snuit kenmerkt zich niet alleen door zijn opvallend vormgegeven tigernosegrille met rode accenten, maar ook door zijn vrij agressief de wereld in priemende koplampen.

Kia spreekt onder meer over de aanwezigheid van een 10,25-inch groot infotainmentscherm, een audiosysteem van Bose én een 'intelligente handbak', een transmissie die waarschijnlijk tussengas geeft bij het schakelen.

De Sonet is niet de enige nieuwkomer van Kia, het merk brengt namelijk ook een stoer aangeklede X-Line-uitvoering van de Seltos mee naar de Indian Auto Expo. De Seltos zelf is al een bekende, die auto hoeven we net als de uiteindelijke productieversie van de Sonet niet in Nederland op de markt te verwachten.