Kia Picanto onverminderd populair in Nederland

In december wordt bepaald of de kleine Kia Picanto op de tweede of op de derde plek van de Nederlandse verkoopranglijst gaat eindigen. Opvallend, want dit model is met geboortejaar 2017 al niet meer de jongste. Vernieuwing is dan ook onderweg.

De keuze in het A-segment is allang niet meer reuze, maar toch zijn ook hier jongere en frissere modellen te vinden dan de Kia Picanto. Zelfs zijn neefje, de Hyundai i10, is twee jaar jonger. Dan hebben we het nog niet gehad over de Toyota Aygo X, die net voor de vorige jaarwisseling op de Nederlandse prijslijsten verscheen. De Aygo eindigt in 2022 waarschijnlijk op plek 6, waarbij we dus moeten aantekenen dat de leveringen dit jaar nog op gang moesten komen. De i10 lijkt op een 18e plek ‘overall’ af te stevenen. De Picanto eindigt hoogstwaarschijnlijk op het podium en is tot en met november een handjevol exemplaren verwijderd van de nummer 2, de Kia Niro.

Zoals we eerder concludeerden, is een i10 in de basis zelfs voordeliger dan een Picanto. Toch komt de eerste verklaring van het Picanto-succes bij een nadere vergelijking van deze prijslijsten wel naar boven. De Kia heeft namelijk standaard airco, terwijl je daarvoor bij Hyundai één trede hoger op de ladder moet. De prijs stijgt dan naar €17.695, 800 euro méér dan de simpelste Picanto. Ook als het gaat om private lease lijkt de Picanto vaak net even voordeliger, al heeft dat natuurlijk alles te maken met je specifieke wensenlijstje.

Stabiel

De importeur schijnt uiteraard graag wat licht op de zaak. “In alle eerlijkheid zijn de verkoopcijfers van 2022 van de Picanto grotendeels in lijn met de trend. Dit segment als geheel is aan het krimpen, maar wij verkopen stabiel door”, vertelt woordvoerder Laurens van Bergeijk. Hij bevestigt daarnaast natuurlijk graag wat wij ook al in tests concludeerden: “De Picanto biedt natuurlijk wel ‘veel auto’ voor je geld. Hij is best ruim en kan worden voorzien voor alles wat je wilt”. Leuk, maar dat geldt ook voor de i10 en grotendeels ook voor de Aygo. Daarna komt er echter een belangrijke toevoeging: “Vergeet die 7 jaar garantie niet!”.

7 jaar garantie, dát kan inderdaad wel eens van doorslaggevend belang zijn voor kopers in dit segment. Kia hanteert in tegenstelling tot Hyundai (5 jaar) een kilometerbeperking, maar 150.000 kilometer wordt door de gemiddelde A-segmenter niet zomaar gehaald. Twee jaar extra speelt dan een grote rol. Bovendien kunnen we ons voorstellen dat het wat strakkere, opgeruimdere design van de Picanto Nederlandse kopers beter bevalt dan de wat rondere vormen van de i10.

Het garantie-argument speelt natuurlijk vooral voor mensen die de auto kopen in plaats van leasen. Dat zijn er stiekem echter nog best wat. Volgens Kia is iets meer dan de helft van de Picanto’s voor zakelijke klanten. De rest is dus privé. Iets meer dan dertig procent van het totaal, dus 60 procent van de privé-helft, gaat vooralsnog via private lease. De rest wordt dus gekocht, net als een aanzienlijk deel van de zakelijke helft.

Levertijden

Hoewel de Niro en de Picanto de Peugeot 208 voor zich moeten dulden op de modellenranglijst, stevent Kia als merk af op de nummer 1-positie in Nederland voor 2022. Knap, zeker omdat ook Kia niet immuun is voor de leveringsproblemen die de (auto-)wereld momenteel bezighouden. Volgens de importeur hadden de resultaten zonder die problemen ‘zeker’ nog mooier kunnen zijn, al is men in Breukelen uiteraard bepaald niet ontevreden. En hoe zit het met de levertijden bij een nieuwe Kia? “Dat verschilt per model. Voor een Niro EV moet je rekening houden met een halfjaar tot een jaar, voor een XCeed met drie maanden. De Picanto zit daar met 5 tot 7 maanden mooi tussenin.”

Nieuws onderweg

Uiteraard zijn ze bij Kia blij met de resultaten en is er voor het merk weinig reden om veel aan de Picanto te veranderen. Toch kunnen we Picanto-nieuws verwachten in 2023, belooft de importeur. Het lijkt daarbij te gaan om een (tweede) facelift van het huidige model, dat in 2020 ook al werd strakgetrokken.