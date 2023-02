Kia Picanto moet met grondige facelift heel oud worden

De ene na de andere autofabrikant trekt zich terug uit het allerkleinste segment van de automarkt, maar Hyundai en Kia zijn er met de i10 en Picanto nog enthousiast in actief. De huidige generatie Kia Picanto lijkt in ieder geval nog lang mee te moeten. Het merk bereidt namelijk een zeer grondige facelift voor het model voor.

Volkswagen stopt met de Up, de Seat Mii en Skoda Citigo zijn al lang niet meer leverbaar en Citroën en Peugeot zagen geen heil in opvolgers van de C1 en 108. Toyota gelooft nog wel in het A-segment, maar heeft voor de nieuwe Aygo X wel het duurdere platform van de Yaris moeten inkorten om de ontwikkelingskosten laag te houden. De winstmarges in de kleinste klasse van autoland zijn klein en samen met de hoge kosten die de ontwikkeling van een een nieuwe model met geëlektrificeerde of zelfs volledig elektrische aandrijflijnen met zich meebrengt wagen veel autobouwers zich er niet meer aan. Kia en Hyundai verkopen nog de Picanto en de i10. Of dat tweetal een technisch volledig nieuwe generatie krijgt? Voorlopig waarschijnlijk niet, maar toch lijkt in ieder geval de Kia Picanto - en waarschijnlijk dus ook zustermodel i10 - nog een lang leven tegemoet te gaan.

Eerst een snelle terugblik. De huidige generatie van de Kia Picanto kwam begin 2017 op de markt, een kleine drie jaar voordat de huidige en zojuist gefacelifte Hyundai i10 werd gepresenteerd. De Kia Picanto werd eind 2020 al eens subtiel gefacelift en dus liep Kia's kleinste lang netjes in de pas met zijn grotere broertjes en zusjes, maar de afgelopen tijd heeft Kia op designvlak bepaald niet stil gezeten. De Kia Picanto wordt binnenkort voor een tweede keer gefacelift, maar wel een stuk grondiger dan voorheen. En dat is waarschijnlijk niet zomaar.

Nieuw front, nieuwe bips

Op deze set foto's is een wel heel fanatiek met stickerwerk ingepakte Kia Picanto te zien. De raampartij lijkt volledig overeen te komen met die van het huidige model, en dat wijst er in negen van de tien gevallen op dat we niet met een volledige generatiewissel te maken hebben. De Picanto krijgt echter wel een grondig herziene voor- en achterzijde. De horizontale koplampen maken plaats voor verticaal georiënteerde exemplaren, compleet met expressieve led-dagrijverlichting. Voor de nieuwe koplampen heeft Kia niet alleen de voorschermen, maar ook volledige motorkap vervangen. Het nieuwe Picanto-front doet ons enigszins denken aan dat van de Telluride. Verder krijgt de Picanto ook nieuwe achterlichten, exemplaren met in ieder geval een uit verticale streepjes opgebouwde lichtsignatuur. De wijzigingen zijn zo ingrijpend dat het ons niet zou verbazen als Kia zelf straks wél spreekt van een generatiewissel, maar die zal dus niet tot op het kleinste moertje nieuw zijn. Met zijn grondig vernieuwde voorkomen moet de Kia Picanto het waarschijnlijk weer heel wat jaartjes kunnen uitzingen.

De Kia was in 2022 na de Peugeot 208 de populairste nieuwe personenauto in Nederland. Er werden bijna 7.400 exemplaren van gekentekend. Samen met onder meer de Niro - waar bijna 7.300 stuks van werden geregistreerd - hielp dat Kia vorig jaar aan de titel 'populairste automerk van Nederland'.