Kia Picanto lijkt nog een lang leven beschoren

Goed nieuws voor autokopend Nederland: één van de meest populaire nieuwe auto's lijkt voorlopig nog lang niet van de markt te verdwijnen. De Kia Picanto wordt zo lang als het gaat op de markt gehouden, zo maken we op uit berichtgeving van AutoExpress. Dat medium heeft van Kia begrepen dat er alles aan gedaan wordt om de Picanto aan de geldende wetgeving te laten voldoen in de komende jaren. Voor de Britse markt betekent dat echter dat er al wel een duidelijke deadline is voor de Picanto, want in 2030 moeten alle nieuwe auto's daar hybride aangedreven zijn en dat gaat volgens Kia bij de Picanto niet lukken.

Kia is echter wel van plan om de Picanto straks te voorzien van een krachtbron die voldoet aan de Euro7-emissienormen. Dat geeft wel aan dat er voorlopig nog wel wat jaartjes aan zitten te komen voor de Picanto. In elk geval hier in Nederland moet dat mogelijk zijn, want dergelijke eisen zoals in het VK hebben wij niet in het vooruitzicht. De Kia Picanto is nog steeds mateloos populair in ons land: dit jaar zijn er al 1.904 van verkocht, waarmee hij alleen de Tesla Model Y en de Toyota Aygo X boven zich moet dulden.