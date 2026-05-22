Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Kia Picanto
 
Nieuws

Kia Picanto lijkt nog een lang leven beschoren

Doorontwikkelen

Joas van Wingerden
0

De Hyundai i10 houdt het voor gezien, maar de immer succesvolle Kia Picanto voorlopig nog niet. Kia lijkt van plan om zijn leven zo lang mogelijk te rekken.

Goed nieuws voor autokopend Nederland: één van de meest populaire nieuwe auto's lijkt voorlopig nog lang niet van de markt te verdwijnen. De Kia Picanto wordt zo lang als het gaat op de markt gehouden, zo maken we op uit berichtgeving van AutoExpress. Dat medium heeft van Kia begrepen dat er alles aan gedaan wordt om de Picanto aan de geldende wetgeving te laten voldoen in de komende jaren. Voor de Britse markt betekent dat echter dat er al wel een duidelijke deadline is voor de Picanto, want in 2030 moeten alle nieuwe auto's daar hybride aangedreven zijn en dat gaat volgens Kia bij de Picanto niet lukken.

Kia is echter wel van plan om de Picanto straks te voorzien van een krachtbron die voldoet aan de Euro7-emissienormen. Dat geeft wel aan dat er voorlopig nog wel wat jaartjes aan zitten te komen voor de Picanto. In elk geval hier in Nederland moet dat mogelijk zijn, want dergelijke eisen zoals in het VK hebben wij niet in het vooruitzicht. De Kia Picanto is nog steeds mateloos populair in ons land: dit jaar zijn er al 1.904 van verkocht, waarmee hij alleen de Tesla Model Y en de Toyota Aygo X boven zich moet dulden. Ben je nou benieuwd naar hoe zo'n Picanto zich eigenlijk verhoudt tot neef Hyundai i10, lees dan zeker onze vergelijkende test van onlangs er nog eens op na.

Plaats een reactie
Kia Kia Picanto

Gerelateerde forum topics

Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Kia Picanto 1.0 CVVT ISG Comfort Pack

Kia Picanto

1.0 CVVT ISG Comfort Pack

  • 2014
  • 132.464 km
  • Benzine
  • 51kW/69pk

Handgeschakeld

Online sinds vandaag
M2 Autoservice BV
€ 6.250
Kia Picanto 1.0 CVVT World Cup Ed. | Airco | 1e Eig | NW APK

Kia Picanto

1.0 CVVT World Cup Ed. | Airco | 1e Eig | NW APK

  • 2014
  • 95.694 km
  • Benzine
  • 51kW/69pk

Handgeschakeld

Online sinds vandaag
De Autoshowroom
€ 5.999
Kia Picanto 1.0 DPi DynamicLine | Airco | Cruise | Camera | LMV | N.A.P

Kia Picanto

1.0 DPi DynamicLine | Airco | Cruise | Camera | LMV | N.A.P

  • 2021
  • 127.060 km
  • Benzine
  • 49kW/67pk

Handgeschakeld

Online sinds vandaag
Autobedrijf Bilik
€ 9.395
Kia Picanto 1.0 DPi DynamicLine 1e Eigenaar | Dealer onderhouden | Fabrieksgarantie | NAP

Kia Picanto

1.0 DPi DynamicLine 1e Eigenaar | Dealer onderhouden | Fabrieksgarantie | NAP

  • 2023
  • 37.281 km
  • Benzine
  • 49kW/67pk

Handgeschakeld

Online sinds vandaag
Zeeuw & Zeeuw Occasions Den Haag
€ 14.940
Kia Picanto GT-Line 1.0 DPi 67pk | LEDER | CAMERA | KEYLESS | CLIMA | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO | EXTRA GETINTE RAMEN | ISOFIX |

Kia Picanto

GT-Line 1.0 DPi 67pk | LEDER | CAMERA | KEYLESS | CLIMA | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO | EXTRA GETINTE RAMEN | ISOFIX |

  • 2023
  • 43.599 km
  • Benzine
  • 49kW/67pk

Handgeschakeld

Online sinds vandaag
De Waard
€ 18.995
Kia Picanto 1.0 CVVT ComfortPlusLine Navigator 67PK | Rijklaarprijs | Airco | Camera | Navi | LMV | NAP

Kia Picanto

1.0 CVVT ComfortPlusLine Navigator 67PK | Rijklaarprijs | Airco | Camera | Navi | LMV | NAP

  • 2018
  • 112.837 km
  • Benzine
  • 49kW/67pk

Handgeschakeld

Online sinds vandaag
Auto Brekveld
€ 8.250

Lees ook

Kia Picanto occasion

De Kia Picanto (2017-2026) is zeer populair als occasion: 'De lijst met klachten is kort'

Vergelijkende test
Kia Picanto vs Hyundai i10

De Kia Picanto overleeft de Hyundai i10 en dat is best logisch

Nieuws
Kia Picanto

Prijzen Kia Picanto omlaag: populairste Kia wordt goedkoper

Nieuws
Kia Picanto

Kia Picanto krijgt meer vermogen maar wordt gestraft door de fiscus

Achtergrond
Kia Picanto vs Toyota Aygo

Autoverkoop-top 10 nummer 5: Kia Picanto blijft (vrijwel) onverminderd scoren

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.