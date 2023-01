Kia pakt weer recordaandeel op Europese markt

Kia had een geweldig jaar in Nederland, maar ook op Europees niveau hebben de Zuid-Koreanen reden tot een brede glimlach. Kia pakte in 2022 een nieuw persoonlijk record qua marktaandeel in Europa.

Het mooie nieuws voor Kia over het voorbije jaar is nog even niet afgelopen. Begin deze maand werd al bekend dat Kia in Nederland vorig jaar het grootste merk was, nu is er meer mooi nieuws voor de Koreanen. Het heeft in Europa (EU, EFTA en het VK) namelijk een marktaandeel van 4,8 procent weten te pakken in 2022. Dat is een groter marktaandeel dan ooit tevoren. Over 2021 pakte Kia ook al een record, maar dat is nu dus alweer uit de boeken. Toen ging het om een aandeel van 4,3 procent.

In absolute aantallen zit er ook een duidelijk stijgende lijn in. In 2020 verkocht Kia in Europa 416.715 auto's, in 2021 waren dat er 502.677 en afgelopen jaar 542.423. Er was in 2022 dus een groei van 7,9 procent voor het merk. De meest verkochte Kia in Europa afgelopen jaar was de Ceed (137.347 stuks), gevolgd door de Sportage (136.293) en de Niro (80.461). Zo'n 31 procent van de verkochte Kia's was volledig elektrisch aangedreven. Overigens was in Nederland de Kia Niro veruit het populairst; meer dan een derde van de hier verkochte Kia's was een Niro.