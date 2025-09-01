Kia is in Nederland onverslaanbaar. Het was de afgelopen maanden al het populairste merk in Nederland en dat was het ook in augustus. Ook de populairste auto van Nederland was afgelopen maand weer een Kia. Er moet een wonder gebeuren wil een ander merk Kia dit jaar van de troon stoten.

Populairste automerken in Nederland - augustus 2025

Uit cijfers van Bovag, Rai Vereniging en RDC blijkt dat er in augustus 26.663 nieuwe personenauto's op kenteken zijn gezet. Daarvan waren er 2.707 stuks een Kia. Kia was daarmee goed voor een marktaandeel van 10,2 procent. Het merk was ook afgelopen maand weer met afstand het populairste merk van Nederland. Op plek twee staat Toyota met 2.236 registraties en een zeker niet verwaarloosbaar marktaandeel van 8,4 procent. Volkswagen eindigt met 2.215 registraties en een marktaandeel van 8 procent op plek drie. Plekken vier en vijf zijn voor Renault en Skoda die heel dicht op elkaar zitten.

Merk Aantal Marktaandeel 1 Kia 2.707 10,2% 2 Toyota 2.236 8,4% 3 Volkswagen 2.215 8% 4 Renault 1.817 6,8% 5 Skoda 1.812 6,8%

Populairste automerken in Nederland - jan-augustus 2025

Er moet iets wel heel geks gebeuren wil Kia dit jaar niet het grootste automerk van Nederland worden. In de eerste acht maanden van dit jaar heeft Kia namelijk al 25.981 nieuwe personenauto's geregistreerd. Daarmee is het de absolute marktleider in Nederland met een marktaandeel van 10,9 procent. De afstand tot de nummer twee is enorm. Op die plek vinden we Toyota met 17.244 registraties (marktaandeel: 7,2 procent). Kia doet het tot nu toe 4,3 procent beter dan vorig jaar, Toyota juist een dikke 16 procent minder. Volkswagen staat op plek drie en is daar vast heel gelukkig mee. Het verkocht in de eerste acht maanden van dit jaar namelijk een kwart meer auto's dan in dezelfde periode vorig jaar. BMW zette in de eerste acht maanden van dit jaar 7 procent meer auto's op naam dan in dezelfde periode vorig jaar. Skoda zag zijn verkopen dit jaar al met 19 procent toenemen.

Merk Aantal jan-aug 2025 Marktaandeel jan-aug 2025 1 Kia 25.981 (+4,3%) 10,2% 2 Toyota 17.244 (-16,4%) 7,2% 3 Volkswagen 17.187 (+24,5%) 7,2% 4 BMW 14.955 (+7%) 6,3% 5 Skoda 14.612 (+19%) 6,1%

De Kia Picanto heeft geen last van zijn hoge leeftijd. De kleinste en minst dure Kia was in augustus goed voor 1.110 registraties en is weer de populairste nieuwe auto van Nederland. Op plek twee staat het elektrische succesnummer van Skoda: de Elroq. Op plekken drie tot en met vijf vinden we achtereenvolgens de Ford Kuga, de Toyota Yaris Cross en de Toyota Aygo X.

Merk Model Aantal Marktaandeel 1 Kia Picanto 1.110 4,2% 2 Skoda Elroq 730 2,7% 3 Ford Kuga 548 2,1% 4 Toyota Yaris Cross 546 2,1% 5 Toyota Aygo X 531 2,0%

Kijken we naar de eerste acht maanden van dit jaar, dan is niet de Picanto maar de Kia EV3 de absolute nummer één van Nederland (7.538 registraties). De Picanto staat op plek twee met 6.307 gekentekende exemplaren. Ook op plek drie staat een Kia: de Niro (4.736 stuks). Positie vier is voor de Skoda Elroq (4.707 stuks), plek vijf voor de Tesla Model Y (4.547 exemplaren).

Populairste nieuwe elektrische auto's - augustus 2025

Helaas voor Kia was niet de EV3, maar de Skoda Elroq in augustus de populairste nieuwe EV. De EV3 staat met 453 registraties op plek twee. De Tesla Model Y is ook weer in de Top 5 aanwezig en staat met 438 in augustus gekentekende exemplaren op de derde plek. Posities vier en vijf zijn voor achtereenvolgens de Hyundai Inster en de Renault 5.