Kia onthult nieuwe Mohave

Kia heeft in het thuisland een hagelnieuwe Mohave gepresenteerd. Die forse SUV behoeft enige toelichting, want hij is niet zo nieuw als Kia wil doen geloven.

Kia heeft in de Verenigde Staten sinds kort de Telluride op de menukaart staan, een forse zeven- en optioneel zelfs achtzits-SUV die in dat land min of meer als opvolger dient van de in 2009 in de land verdwenen Borrego. Die Borrego is in Kia's thuisland Zuid-Korea nooit van de prijslijst verdwenen. Kia heeft geprobeerd de aldaar Mohave geheten SUV door de jaren heen actueel te houden door een facelift op het model door te voeren, maar nu is het toch écht tijd voor een nieuw model.

De Telluride komt niet naar Zuid-Korea, maar in plaats daarvan krijgt de thuismarkt dus een nieuwe Mohave. Hoewel, nieuwe Mohave... Aangezien de portieren en de raampartij exact overeenkomt met die van de eerste generatie, lijken we hier te maken te hebben met een grondige facelift. Het lijkt erop dat puur de voor- en achterzijde zijn aangescherpt. De auto, waarvan we slechts twee foto's van het exterieur te zien krijgen, is de productieversie van de in maart dit jaar in Seoul gepresenteerde Mohave Masterpiece Concept.

De auto heeft dezelfde markante snuit én opvallende bilpartij als dat studiemodel. Net als bij de uitgaande Mohave het geval was, beplakt Kia de auto niet met Kia-emblemen, maar van speciale Mohave-badges. Technische specificaties zijn nog niet vrijgegeven. Momenteel levert Kia de Mohave met een 3,0-liter grote V6 CRDi dieselmotor, met een 3,8-liter grote benzine-V6 én met een 4,6-liter tellende V8. Waarschijnlijk keren die motoren in iets aangepaste vorm terug in de nieuwe generatie. Het zwarte exemplaar op de foto's lijkt de dieselmotor als krachtcentrale te hebben.

Naar Europa komt de Mohave niet. Is dat een gemis?