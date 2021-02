Kia onthult Cadenza-opvolger K8

Kia tilt een nieuw model op het podium: de K8. Het is een lel van een sedan die in feite dient als opvolger van de voorheen Cadenza of K7 geheten grote broer van de Optima. Opvallend is het design. De K8 staat een stukje hoger op de statusladder dan zijn voorganger.

De Optima die tot voor kort in de Nederlandse showrooms stond, gaat in diverse landen als K5 door het leven. Volgens diezelfde strategie heet de in onder meer de Verenigde Staten geleverde Cadenza, het model boven de Optima, K7. De in 2016 gelanceerde uitgaande Cadenza/K7 wordt vervangen door deze kersverse K8, die door Kia hoger in de markt wordt gezet dan zijn voorganger.

De K8 is het eerste model dat Kia sinds zijn 'wedergeboorte' aan het daglicht voorstelt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de auto is overgoten met de jongste designtaal. De sedan is uiteraard voorzien van het nieuwe embleem dat onlangs ten doop werd gehouden. De K8 strekt zich uit over een lengte van 5,02 meter en daarmee is -ie vijf centimeter langer dan zijn voorganger en zelfs 12 centimeter langer dan de in Nederland niet leverbare Optima. De Kia K9, ook K900 of Quoris geheten, staat met een wagenlengte van 5,12 meter nog boven de K8.

Technische specificaties zijn nog niet vrijgegevenj, hetzelfde geldt voor beeldmateriaal van het interieur. De buitenkant van de K8 is voorlopig interessant genoeg. Met name het front trekt de aandacht. Kia geeft hem een frameloze versie van de bekende tiger nose-grille, die op de K8 ook nog eens op bijzondere wijze wordt ingevuld. Ook in de bumper komt het grillepatroon terug. De K8 vertoont aan de achterkant gelijkenissen met kleinere broer Optima. Uiteraard zijn ook de achterlichtunits voorzien van ledtechniek. In de achterste raamstijl past Kia een opvallend, vin-achtig ornament toe.

Uitgebreide specificaties volgen in een later stadium. In Nederland hoeven we de K8 overigens niet te verwachten.