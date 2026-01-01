Er zijn dit jaar 388.024 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Daarmee is de Nederlandse automarkt in 2025 vrijwel stabiel gebleven. Volgens de officiële cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC levert het een lichte stijging van 1,7 procent op ten opzichte van 2024. Vooral december zorgde voor een forse eindsprint: in die maand werden 48.585 nieuwe auto's op kenteken gezet, een groei van 31,9 procentvergeleken met december vorig jaar. Daarmee kwam het totaal uit boven de eerdere prognose van 367.000 stuks. Kia is de nummer één van Nederland, Skoda heeft meestverkochte model maar een ander merk is tweede overall!

De verschuiving richting (deels) elektrische aandrijflijnen zette in 2025 stevig door. Hybrides waren dit jaar de populairste keuze met 175.779 registraties en een marktaandeel van 45,3 procent, gevolgd door volledig elektrische auto's (156.139 registraties, 40,2 procent marktaandeel). Traditionele benzinemodellen (er zijn nog maar weinige verbrandingsmotoren zonder enige vorm van elektrificatie) verloren opnieuw terrein en kwamen uit op 13,1 procent marktaandeel, terwijl diesel en LPG verder marginaliseerden.

Marktaandeel per aandrijflijn (2025)

Hybride: 45,3%

EV: 40,2%

Benzine: 13,1%

Diesel: 1%

LPG: 0,4%

In de top 5 meestverkochte merken heeft Kia duidelijk gewonnen, met bijna 6.000 meer verkochte auto's dan nummer twee Volkswagen. De nummers drie en vier, Skoda en Toyota, zitten dicht bij elkaar. Bij Skoda was het natuurlijk voor de Elroq die de kar trok. De van de Enyaq afgeleide EV is de meestverkochte auto van Nederland in 2025. Toyota ziet op plek vijf in de modellenranking de Aygo X. Dat zijn vooral nog Aygo's met alleen de benzinemotor want de Aygo X Hybrid, de volledig hybride A-segmenter, staat nog maar net in de showrooms. Verder valt het op dat Volkswagen met geen enkel model tot de top vijf is doorgedrongen, noch in die van de overalllijst, noch in die van de EV's. Maar het merk eindigde wel op een tweede plaats met bijna 32.000 registraties.

Meest geregistreerde merken van 2025

Kia – 37.837 registraties (9,8%) Volkswagen – 31.883 (8,2%) Skoda – 27.884 (7,2%) Toyota – 27.806 (7,2%) Renault – 24.601 (6,3%)

Top 5 modellen van 2025

Top 5 EV’s van 2025

Skoda Elroq – 11.960 (7,7%) Kia EV3 – 10.973 (7%) Tesla Model Y – 10.790 (6,9%) Tesla Model 3 – 5.829 (3,7%) Volvo EX30 – 5.269 (3,4%)

Prognose 2026: lichte daling verwacht

Voor 2026 verwachten BOVAG en RAI Vereniging een totale verkoop van 361.000 nieuwe personenauto’s en 40.000 lichte bedrijfswagens. Daarmee blijft de markt op een vergelijkbaar niveau als in 2025, al ligt het totaal nog altijd onder het langjarig gemiddelde van ruim 410.000 registraties per jaar.