De Kia Niro is in Nederland leverbaar met drie verschillende aandrijflijnen. Hij is er als Hybrid, als Plug-in Hybrid én als volledig elektrische Niro EV. De Hybrid heeft de minst complexe aandrijflijn en is de voordeligste van het stel. De vanafprijs van de Kia Niro 1.6 GDi Hybrid - uitgevoerd als ComfortLine - lag voorheen op €32.695, maar die gaat met €1.500 omhoog naar €34.195. Maar je krijgt er wel meer voor terug, want de standaarduitrusting is verbeterd.

Zo had de ComfortLine eerder een 8-inch scherm in de middenconsole, maar voortaan tref je een 10,25-inch infotaintsysteem met onder meer navigatie. Voorheen was dit pas standaard vanaf de hoger gepositioneerde DynamicLine-uitvoering. Hetzelfde geldt voor sfeerverlichting en de Smart Key, die hand in hand gaat met de komst van een start-/stopknop. Ook dat vind je voortaan in de Niro ComfortLine. De prijzen van alle andere Kia's Niro Hybrid én die van de Niro Plug-in Hybrid gaan met €500 omhoog.

Prijzen Kia Niro Hybrid en Plug-in Hybrid