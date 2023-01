Kia Niro Hybrid - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Het jaar 2023 markeert het eerste volledige jaar waarin de tweede generatie Kia Niro te koop is in Nederland. De eerste Niro vond hier gretig aftrek en ook voor de tweede verwachten we behoorlijke verkoopcijfers. De auto is wederom met een hybride, plug-in hybride en volledig elektrische aandrijflijn verkrijgbaar. De voordeligste hybride kost €31.995 en daarvoor krijg je van Kia - naast zeven jaar garantie - het volgende.

Kia Niro Comfortline, €31.995

Ben je geïnteresseerd in een Kia Niro maar heb je geen zin om met laadkabels in de weer te gaan, dan valt er op het gebied van aandrijflijnen niets te kiezen. De enige Niro-zonder-stekker is de variant met een 1,6-liter viercilinder die is gekoppeld aan een elektromotor en een zestraps automatische versnellingsbak met dubbele koppeling. Het maximum systeemvermogen van de Niro HEV (hybrid electric vehicle) is 141 pk, goed voor een standaardsprinttijd van 10,4 seconden en een piek van 165 km/h. Let wel: dan heb je te maken met een Niro op 16-inch wielen, want met de zwaardere, minder aerodynamische 18-inch exemplaren wordt de 0 tot 100 10,8 seconden en de top 162 km/h. De Niro mag tot 1.300 kg meesleuren aan zijn (tegen meerprijs verkrijgbare) trekhaak.

Buiten die kleinere wielen is de goedkoopste Niro te herkennen aan het ontbreken van zowel parkeersensoren als mistlichten aan de voorzijde. De witte unilak is de enige 'gratis' kleur, andere (metallic) kleuren kosten €795 extra.

Pook

Zie je een witte Niro met 16-inch voorbijrijden, weet dan wel dat de eigenaar zich in principe niets tekort heeft gedaan door voor een basisuitvoering te gaan. Hij of zij had weliswaar voor een Dynamicline, DynamicPlusline of Executiveline kunnen gaan, maar met de goedkoopste Comfortline zit je er al snel comfortabel bij. Dat is te danken aan de altijd aanwezige automatische airconditioning met twee zones en een hele rits aan systemen die onderweg zijn met de Niro veiliger en gemakkelijker maken. Zelfs adaptieve cruisecontrol met een file-assistent behoort tot de standaarduitrusting. Daarbij is het stuur altijd in diepte en de voorstoel in hoogte verstelbaar, waardoor een comfortabele zitpositie prima mogelijk is.

Zitten doe je in een standaard-Niro op in zwart stof gehulde stoelen, met uitzicht op een eenvoudig digitaal instrumentarium en een 8-inch infotainmentscherm. Al vanaf de Dynamicline vervangt Kia beide schermen door grotere exemplaren met meer functies, dus ook aan het formaat van de schermen herken je de instapper. Daarbij gaat het bij het instrumentarium van de basisversie eerder om een boordcomputer-met-kleurendisplay dan om een volledig naar smaak inrichtbaar geheel. De toerenteller en snelheidsmeter krijgen 'gewoon' een vast plekje in de Comfortline. Opvallend: het is de enige variant met een pook om de versnellingsbak te bedienen. In luxer uitgeruste Niro's maakt die plaats voor een draaiknop.

Modern filerijden

Het 8-inch scherm van de Niro-zonder-meerprijs biedt toegang tot Apple CarPlay en Android Auto en kan ook muziek afspelen via digitale radio of een Bluetooth-verbinding. De bediening ervan gaat via het stuur of door het scherm aan te raken. Neem je de wat ouderwets ogende automaatpook ter hand om de auto in zijn achteruit te zetten, dan geeft het scherm het zicht achter de auto weer. Een achteruitrijcamera is inderdaad onderdeel van de standaarduitrusting, samen met parkeersensoren achter. De verlichting rondom is altijd led (inclusief led-dagrijverlichting), maar de knipperlichten voor en achter maken bij de goedkoopste uitvoering gebruik van gloeilampjes.

Voordat we aankomen bij de rest van de rijhulpsystemen, maken verwarmbare zijspiegels de standaarduitrusting (buiten de te verwachten zaken om) compleet. Tot de actieve veiligheids- en rij-assistentiesystemen behoren onder meer een noodrem-assistent, vermoeidheidsherkenning, grootlicht-assistent en actieve rijbaan-assistent. Laatstgenoemde zorgt er in combinatie met de adaptieve cruisecontrol met file-assistentie voor dat filerijden met een basis-Niro niet al te onaangenaam is.

Wat mist er?

Moderne geneugten als een automatische airconditioning, filerij-assistent en ledverlichting zijn altijd aanwezig op de Kia Niro, waardoor je wat dat betreft het comfort van een hedendaagse auto niet hoeft te missen - ook niet met de instapper. Toch kunnen we ons voorstellen dat je bijvoorbeeld een ingebouwde navigatiefunctie, deels lederen bekleding en keyless go (en entry) wenst. Daarvoor moet je een stapje hogerop voor de Dynamicline (vanaf €34.695). Zaken als stoelverwarming, privacyglas en een elektrische achterklep komen pas bij de Dynamicplusline om de hoek kijken. Grotere wielen (18 inch) staan altijd in de accessoiregids, maar zijn pas standaard bij de topuitvoering. Die is met onder meer achterbankverwarming, allerlei accenten en lederen bekleding altijd behoorlijk compleet, maar kost wel bijna €10.000 meer dan de instapper.

We vermoeden dat de basisuitvoering best wat kopers voor zich weet te winnen, want eigenlijk kan die alles wat je van een moderne auto zou verwachten. Een kleurtje erop en voor minder dan 33 mille ben je klaar. Of is er iets wat je echt zou missen in een instap-Niro? Laat het weten in de reacties.