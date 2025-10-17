Kia neemt definitief afscheid van eigenwijze Soul

Aan al het goede komt een eind, en dan mag je lekker zelf bepalen of je vindt dat die uitspraak op de Kia Soul van toepassing is. Feit is echter dat die Soul verdwijnt, en dat daarmee een opvallend hoofdstuk uit Kia’s geschiedenis wordt afgesloten.

‘Wacht even’, horen we je denken. ‘De Kia Soul is toch allang weg?’ Voor Nederland en Europa is dat inderdaad het geval, maar elders op de wereld staat de Soul nog gewoon op de prijslijst. Dat lijkt overigens vooral voor Noord-Amerika te gelden, want zelfs in Kia’s thuisland Zuid-Korea is de Soul al even weg. Nu kondigt Kia een definitief en wereldwijd einde aan, want de productie van de Soul stopt nog deze maand. Daarmee sluiten we dik 17 jaar Soul-geschiedenis af, want de Kia Soul werd in het voorjaar van 2008 voor het eerst in productievorm getoond. Drie jaar eerder was er trouwens al een optisch nagenoeg productierijpe voorbode van de auto, die vanaf dat punt gerekend zelfs al twintig jaar onder ons is.

Is het verdwijnen van de Soul dan zo erg? Misschien niet, maar de Soul is wel degelijk significant geweest in de Kia-geschiedenis. Het is vanaf het begin een eigenwijs, vierkant en hoog model naar voorbeeld van de Scion xB, Nissan Cube en Daihatsu Materia. Veel ruimte en een lekker ‘funky’ uiterlijk dus. De Soul was ook één van de eerste auto’s waarmee Kia echt lef toonde op designgebied, want reken maar dat de auto in 2008 opviel in het straatbeeld. Dat doet de Soul feitelijk nog steeds, want er je pikt hem er altijd direct uit. De laatste twee generaties van de Soul zijn in Nederland alleen als EV geleverd, maar elders op de wereld bleef de auto met benzinemotor leverbaar. Dat geldt in de VS tot op de dag van vandaag en daar heeft de compacte Kia nu zelfs altijd een tweeliter viercilinder in de neus. Die neus is sinds 2022 trouwens nieuw, al hebben we die facelift-versie in Europa nooit gezien. Een totaal productieaantal voor de Kia Soul hebben we niet kunnen vinden, maar alleen al in de VS heeft Kia er sinds het begin 1,5 miljoen exemplaren van verkocht. De rol van de Soul wordt nu overgenomen door andere, vooral grotere SUV’s, en die zijn bij Kia tot op de dag van vandaag vaak best opvallend van vorm. Toch zullen we ‘m missen, die gekke Kia Soul.

Als occasion

Die laatste, elektrische Kia Soul was technisch eigenlijk ‘gewoon’ een E-Niro, maar dan leuker en gekker. Terwijl het hele land naar zo’n Niro zoekt, doe jij er als kenner dan ook goed aan om de Soul zeker mee te nemen in de zoektocht. Op het moment van schrijven staan er op deze site 43 exemplaren te koop van deze meest recente lichting en de prijzen liggen hier en daar best stevig onder die van een vergelijkbare Niro. Zoeken, selecteren en vinden kan hier.