Kia laat nieuwe Optima zien

Kia South Korea plaatst op zijn sociale kanalen een drietal schimmige designschetsen van de nieuwe generatie K5. De K5 is sinds 2010 de Zuid-Koreaanse én Chinese aanduiding van de auto die wij kennen als de Kia Optima. Aan deze plaagplaten te zien, hebben de ontwerpers zich achter de tekentafel niet ingehouden.

De tekenstijl die op deze K5 is toegepast, lijkt in geen velden of wegen op de designtaal die we kennen van de Optima. Het front wordt gekenmerkt door een ogenschijnlijk zeer platte versie van Kia's zogeheten Tiger Nose-grille, een gaaswerk dat aan de flanken overloopt in de koplampen. Die kijkers zijn in ieder geval voorzien van opvallend 'zwierige' led-verlichting. Ook de verlichting aan de achterzijde is opmerkelijk. Over de gehele achterzijde loopt een in segmenten verdeelde lichtbalk waarvan de bovenzijde wordt vergezeld door een chroomstrip.

Meer bijzondere lijnen? Zeker. Wat te denken van de concave lijn boven de achterruit en de chroomstrip die over de raampartij naar achteren loopt, maar waar ter hoogte van het derde zijruitje een hapje uit genomen lijkt te zijn? Of de productieversie van de K5/Optima net zo heftig wordt als de auto op deze schetsen, valt natuurlijk te bezien. Met auto's als de Stinger heeft Kia in ieder geval bewezen niet bang te zijn voor het uitbrengen van een excentriek getekende liftback.