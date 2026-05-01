Het is 1 mei en dat betekent dat de cijfers op de mat ploffen die weergeven hoe het in april met de Nederlandse automarkt gesteld was. Kia domineert de Nederlandse automarkt, maar zowel de best verkochte auto als de populairste elektrische auto zijn van Skoda.

Afgelopen maand zijn er in Nederland 25.704 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat zijn er in absolute zin een heleboel, maar het zijn er wel 4,8 procent minder dan er in april vorig jaar op kenteken zijn gezet (26.992 stuks). In januari en februari liet de Nederlandse automarkt ook al dalingen zien. In maart werd een bescheiden plusje van zo'n 1 procent behaald, maar die stijgende lijn heeft zich niet voortgezet.

Over de eerste vier maanden van dit jaar staat de registratieteller in Nederland op 106.611 auto's. Dat zijn er maar liefst 9,9 procent minder dan de 118.375 stuks die in dezelfde periode vorig jaar op kenteken gingen.

Van de ruim 25.000 nieuwe auto's die in april in Nederland zijn geregistreerd, waren er ruim 9.600 stuks volledig elektrisch. Daarmee waren elektrische auto's afgelopen maand goed voor een marktaandeel van ruim 37 procent. Ruim de helft van alle nieuwe personenauto's (52,8 procent) had een mild-hybride, hybride of plug-in hybride aandrijflijn. Traditionele benzineauto's zonder enige vorm van elektrische ondersteuning waren goed voor een aandeel van slechts 7,5 procent.

Verhouding brandstofsoort - april 2026

Aantal Marktaandeel Hybride 13.562 52,8% Elektrisch 9.616 37,4% Benzine 1.928 7,5% Diesel 468 1,8% LPG 130 0,5%

Merken: Kia blijft aan de leiding

Het begint een grijsgedraaide plaat te worden, maar opnieuw is Kia de absolute marktleider in Nederland. Er zijn in april 2.660 nieuwe Kia's geregistreerd en daarmee was het merk goed voor een aandeel van maar liefst 10,3 procent. Op plek twee vinden we Toyota met 2.114 registraties en een marktaandeel van ruim 8 procent. Plekken drie tot en met vijf zijn voor achtereenvolgens Volkswagen, Skoda en Renault.

Top 5 meest geregistreerde merken - april 2026

Merk Aantal Marktaandeel 1 Kia 2.660 10,3% 2 Toyota 2.114 8,2% 3 Volkswagen 1.909 7,4% 4 Skoda 1.663 6,5% 5 Renault 1.527 5,9%

Modellen: Skoda Elroq de populairste

De Skoda Elroq was in april de meest geregistreerde nieuwe auto in Nederland. Er zijn 686 Skoda's Elroq op kenteken gezet en daarmee wist het model de kleine Kia Picanto voor te blijven. Die eindigt met 620 registraties op plek twee. Plekken drie tot en met vijf zijn voor achtereenvolgens de Toyota Aygo X, Hyundai Kona en Kia EV3. Kia is het enige merk met twee modellen in de top 5. Ook interessant: de Toyota Aygo X was goed voor ruim een kwart van alle Toyota-registraties.

Uiteraard is de Elroq niet alleen de populairste nieuwe auto van ons land, maar ook de populairste nieuwe EV. De Kia EV3 volgt op nummer twee. De Toyota C-HR+ zorgt bij de Toyota-dealers vast voor tevreden gezichten. Die elektrische cross-over staat namelijk op plek drie, nipt voor de Tesla Model Y en Volvo EX40 die samen op plek vier staan. De Kia EV5 sluit de top 5 (of eigenlijk top 6) van populairste elektrische auto's af.

Top 5 meest geregistreerde modellen - april 2026

Merk Model Aantal Marktaandeel 1 Skoda Elroq 686 2,7% 2 Kia Picanto 620 2,4% 3 Toyota Aygo X 553 2,1% 4 Hyundai Kona 519 2% 5 Kia EV3 517 2%

Meest geregistreerde elektrische auto's - april 2026