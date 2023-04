Kia kondigt drie nieuwe elektrische modellen aan

In 2027 wil Kia wereldwijd vijftien verschillende volledig elektrische modellen aanbieden. Het EV-gamma wordt in Europa uitgebreid met de EV9 en op termijn komt ook een elektrische SUV in het Sportage-segment onze kant op. Die gaat Kia EV5 heten. Lang niet elk elektrisch model dat Kia de komende jaren introduceert komt in Europa op de markt, maar dat Kia de Europese markt uiterst serieus neemt is al jaren evident. De Chinese markt overigens ook. Kia maakt namelijk melding van de komst van maar liefst drie tot op heden niet eerder genoemde nieuwe EV's die in ieder geval in China verkocht gaan worden.

Kia lanceert dit jaar de EV6 op de Chinese markt en is van plan om er jaarlijks minstens één nieuw elektrisch model te introduceren. Eind dit jaar brengt Kia in China de productieversie van de Concept EV5 op de markt, maar er is meer. De Koreanen zeggen in 2025 een 'elektrische SUV op instapniveau' op de markt te brengen. Dat moet haast wel compacte cross-over zijn die volledig als EV-model is ontwikkeld en die dus onder de EV5 wordt gepositioneerd. Het ligt voor de hand dat dat model - dat misschien wel EV3 gaat heten - net als de EV5 en EV9 overgoten wordt met extravagant design. In 2026 moet de Chinese markt aanvulling krijgen met een 'elektrische premium sedan' en in 2027 volgt een nieuwe elektrische 'middelgrote SUV'. Die elektrische sedan zou best eens tussen de aangekondigde elektrische compacte cross-over en de EV5 in kunnen komen te staan. Het is niet ondenkbaar dat die elektrische sedan de EV4 wordt. De elektrische middelgrote SUV nestelt zich tussen de EV6 en EV9 en zou dus EV7 of EV8 kunnen gaan heten.

Kia zegt niet dat de genoemde nieuwkomers zijn voorbehouden aan de Chinese markt dus mogelijk komen een of meerdere van deze aangekondigde nieuwe EV's ook naar Europa. Met name de compacte elektrische cross-over zou voor de Europese markt een interessante kunnen zijn. Eerder werd al bekend dat Kia onder meer twee elektrische pick-ups en 'een goedkoop elektrisch instapmodel' in het vat heeft zitten.

Afgebeeld: Kia Concept EV5.