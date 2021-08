Kia komt met heel ruige Soul

De Kia Soul is van nature al een lekker eigenwijze verschijning, maar de Soul die Kia vandaag op het podium tilt, is nog veel gekker. We maken kennis met de Kia Soul Boardmasters Edition. Helaas blijft het bij een eenmalige exercitie, de knotsgekke Koreaan is namelijk een one-off.

Wie snel leest, verwart de naam 'Boardmaster' wellicht voor het door het Amerikaanse Buick in het verleden gebruikte 'Roadmaster'. Helaas, Kia heeft van de Soul EV geen 5,5 meter lange asfaltboot gemaakt, al is de Boardmaster Edition toch een geinig creatie.

De Kia Soul EV Boardmaster Edition is een door de Engelse afdeling van Kia in elkaar gedraaide one-off die gebaseerd is op een Soul EV die gered is van de shredder. De van een nare ondergang geredde elektrische Kia staat op 16-inch stalen wielen waar speciale 'zandbanden' in de maat 265/75/R16 omheen zijn gevouwen. Om ruimte te maken voor die jetsers van een sloffen, heeft Kia de Boardmaster Edition een speciale set veren gegeven die de auto 7 centimeter hoger de lucht in tilt.. Ook is de spoorbreedte zowel voor als achter groter. De bodemvrijheid van de Kia Soul EV bedraagt normaliter 15,3 centimeter, maar deze one-off heeft maar liefst 31 centimeter tussen de bodemplaat en het asfalt. Aan de aandrijflijn is niet gerommeld, in de bodem dus gewoon een 64 kWh accupakket.

Op het dak van de Soul zien we een dakrek, een exemplaar waar Kia een tweetal surfplanken op heeft gelegd. De Boardmaster Edition is dan ook speciaal bedoeld voor surfers. Kia heeft onder meer de achterbank uit de Soul EV getrokken. De eigenwijze creatie heeft een houten vloertje en krijgt achterin zelfs een uitklapbaar trapje om eenvoudig bij de surfplanken op het dak te kunnen komen. Ook van de partij: een mat zonnecellen om een klein koelkastje mee op te laden. Gaat Kia de Soul EV Boardmasters Edition op grote schaal bouwen? Welnee. Het blijft bij deze jolige one-off, een auto die Kia tijdens surfevenement Boardmasters deze maand in het Verenigd Koninkrijk op z'n stand parkeert.