De Kia Ceed heeft eindelijk een opvolger met benzinemotoren. Waar je de nog piepjonge Kia EV4 kunt zien als de elektrische vervanger van de Ceed, is deze fonkelnieuwe Kia K4 de directe opvolger van de Ceed. De Kia K4 heeft dus gewoon benzinemotoren. Al medio 2024 schreef AutoWeek dat de K4 hier waarschijnlijk de Ceed zou vervangen. Net als die Ceed komt ook de Kia K4 in twee carrosserievarianten: als K4 Hatchback en als K4 Sportswagon. Geheel in lijn met Kia's huidige designfilosofie ziet zowel de Kia K4 Hatchback als Kia K4 Sportswagon er veel spannender uit dan voorganger Ceed. Nu zijn de Nederlandse prijzen bekend.

Kia K4: vanaf €33.995

De Kia K4 heeft een vanafprijs van €33.995. Voor dat geld rijd je de Kia K4 Hatchback met 115 pk sterke mild-hybride 1.0 T-GDI benzinemotor. Die machine is in dat geval aan een handgeschakelde zesbak geknoopt. De Kia K4 Hatchback met deze benzinemotor is er ook in combinatie met een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Reken dan voor de K4 Hatchback op een vanafprijs van €35.495. In beide gevallen rijd je instapuitvoering Air. Liever meer kracht? Geen probleem. Kia levert ook een 180 pk sterke 1.6 T-GDI in de K4. Dat is géén mild-hybride machine en dus is de vanafprijs relatief stevig. De Kia K4 Hatchback met deze aandrijflijn kost minimaal €46.495, al krijg je dan wel direct een riant uitgevoerde introductieversie die GT-Line Launch Edition heet.

Kia K4 Sportswagon

De Kia K4 Sportswagon - de stationwagon dus - is leverbaar met dezelfde aandrijflijnen en in dezelfde uitvoeringen als de K4 Hatchback. De Kia K4 Sportswagon met 115 pk sterke 1.0 T-GDI en handbak kost minimaal €35.495 en is daarmee €1.500 duurder dan een gelijk uitgevoerde K4 Hatchback. Voor de K4 Sportswagon met deze 1.0 T-GDI en automaat ben je minimaal €36.995 kwijt. De K4 Sportswagon met de krachtigste aandrijflijn kost minimaal €47.995. De Kia K4 Sedan lijkt niet naar Nederland te komen.

Hybride volgt

Het blijft niet bij een mild-hybride benzinemotor en een benzinemotor zónder elektrohulp. In december dit jaar presenteert Kia namelijk ook een volledig hybride variant van de Kia K4. Die heet - hou je vast - voluit Kia K4 Hybrid. Technische gegevens van die versie hebben we nog niet. Een opvolger voor de Proceed komt er niet.

Afmetingen en ruimte

De Kia K4 Hatchback is 4,44 meter lang en heeft een wielbasis van 2,72 meter. Daarmee is hij 13 centimeter langer dan de Ceed Hatchback die hij vervangt. De wielbasis van de K4 is daarbij zeven centimeter groter. De bagageruimte van de K4 Hatchback meet 438 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je 1.217 liter meezeulen. Ga je voor een mild-hybride K4 Hatchback? Dan moet je met 328 tot 1.107 liter genoegen nemen. De mild-hybride hardware snoept dus bagageruimte op.

De Kia K4 Sportswagon is met zijn wagenlengte van 4,7 meter flink langer dan de K4 Hatchback en is zelfs 10 centimeter langer dan de Ceed SW die hij vervangt. De laadruimte slokt 604 liter op, met de achterbank plat zelfs 1.439 liter. Ook hier geldt dat de mild-hybride variant minder ruim is. Daarmee heb je 482 tot 1.317 liter tot je beschikking.

Uitrusting Kia K4

Basisuitvoering Air biedt onder meer 16 inch lichtmetaal, adaptieve cruise-control, over twee zones gescheiden klimaatregeling, een achteruitrijcamera, parkeersensoren voor en achter, een 12,3 inch infotainmentyssteem met navigatie en een heuse snelwegassistent (HDA). De Plus-uitvoering voegt daar onder meer dodehoekdetectie, uitstapwaarschuwing, een automatisch dimmende binnenspiegel, stoelverwarming voorin, een verwarmbaar stuurwiel, een regensensor, kruisend verkeerassistent, fraaiere afwerking in het interieur en een 12,3 inch digitaal instrumentarium aan toe.

De GT-Line Launch Edition is gebaseerd op de Plus-uitvoering en heeft onder meer het sportiever uitgedoste GT-Line in- en exterieur, 17-inch lichtmetalen wielen, full-ledkoplampen, led-mistlampen, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, een inductielader en schakelflippers achter het stuur. Hij moet het wel zonder dodehoekassisstent, kruisend verkeerassistent en uitstapwaarschuwing doen.

De GT-Line heeft op zijn beurt alles van de GT Launch Edition, aangevuld met de ontbrekende reeds genoemde veiligheidssystemen en meer. We noemen: snelwegassistentie met rijstrookwisseling, een uitgebreid audiosysteem van Harman Kardon, een elektrisch bedienbare achterklep (op de Sportswagon), sfeerverlichting, Digital Key 2.0 en een glazen schuif-/kanteldak. De GT-PlusLine topt de boel af met een dodehoekcamera, intelligente parkeerassistentie achter, kunstlederen bekleding, 360-graden-camera, een head-updisplay, parkeersensoren aan de zijkant, een elektrisch vertelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie, stoelventilatie voorin, stoelverwarming achter én 18-inch lichtmetaal.

Prijzen Kia K4 Hatchback en K4 Sportswagon - maart 2026

Motor Vermogen Transmissie Uitvoering Vanafprijs K4 Hatchback 1.0 T-GDI MHEV 115 pk Handbak, 6 versn. Air €33.995 K4 Hatchback 1.0 T-GDI MHEV 115 pk Handbak, 6 versn. Plus €35.995 K4 Hatchback 1.0 T-GDI MHEV 115 pk DCT-automaat, 7 versn. Air €35.495 K4 Hatchback 1.0 T-GDI MHEV 115 pk DCT-automaat, 7 versn. Plus €37.495 K4 Hatchback 1.0 T-GDI MHEV 115 pk DCT-automaat, 7 versn. GT-Line Launch Edition €38.495 K4 Hatchback 1.0 T-GDI MHEV 115 pk DCT-automaat, 7 versn. GT-Line Launch Edition €39.690 K4 Hatchback 1.0 T-GDI MHEV 115 pk DCT-automaat, 7 versn. GT-Line €42.495 K4 Hatchback 1.0 T-GDI MHEV 115 pk DCT-automaat, 7 versn. GT-PlusLine €44.995 K4 Hatchback 1.6 T-GDI 180 pk DCT-automaat, 7 versn. GT-Line Launch Edition €46.495 K4 Hatchback 1.6 T-GDI 180 pk DCT-automaat, 7 versn. GT-Line Launch Edition €47.690 K4 Hatchback 1.6 T-GDI 180 pk DCT-automaat, 7 versn. GT-PlusLine €52.995 K4 Sportswagon 1.0 T-GDI MHEV 115 pk Handbak, 6 versn. Air €35.495 K4 Sportswagon 1.0 T-GDI MHEV 115 pk Handbak, 6 versn. Plus €37.495 K4 Sportswagon 1.0 T-GDI MHEV 115 pk DCT-automaat, 7 versn. Air €36.995 K4 Sportswagon 1.0 T-GDI MHEV 115 pk DCT-automaat, 7 versn. Plus €38.995 K4 Sportswagon 1.0 T-GDI MHEV 115 pk DCT-automaat, 7 versn. GT-Line Launch Edition €39.995 K4 Sportswagon 1.0 T-GDI MHEV 115 pk DCT-automaat, 7 versn. GT-Line Launch Edition €41.190 K4 Sportswagon 1.0 T-GDI MHEV 115 pk DCT-automaat, 7 versn. GT-Line €44.495 K4 Sportswagon 1.0 T-GDI MHEV 115 pk DCT-automaat, 7 versn. GT-PlusLine €46.995 K4 Sportswagon 1.6 T-GDI 180 pk DCT-automaat, 7 versn. GT-Line Launch Edition €47.995 K4 Sportswagon 1.6 T-GDI 180 pk DCT-automaat, 7 versn. GT-Line Launch Edition €49.190 K4 Sportswagon 1.6 T-GDI 180 pk DCT-automaat, 7 versn. GT-PlusLine €54.995

De eerste exemplaren van de Kia K4 Hatchback en K4 Sportswagon worden medio april in de showrooms verwacht.

Toch een Kia Ceed?

Is minimaal 34 mille voor de Kia K4 je te gortig, maar wil je wel een compacte middenklasser van Kia? Kijk dan eens naar een gebruikte Kia Ceed in het occasionaanbod op AutoWeek. Je rijdt al een Kia Ceed occasion voor minder dan €10.000!