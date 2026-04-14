Kia: iets minder EV-verkopen verwacht, eerste SDV in 2027

Kia SDV
Joas van Wingerden
Kia schroeft zijn EV-doelstellingen iets terug en geeft tegelijkertijd juist gas als het aankomt op zogenoemde Software Defined Vehicles. De eerste SDV verschijnt volgend jaar.

Kia doet tijdens zijn 'Investor Day' de plannen voor de toekomst uit de doeken en daarbij valt onder meer op dat de cijfers op EV-gebied ietwat zijn bijgesteld. Waar vorig jaar nog gesproken werd over de verkoop van 1,26 miljoen volledig elektrische Kia's per 2030, is dat streven inmiddels verlaagd naar 1 miljoen exemplaren. 260.000 auto's minder, terwijl Kia's volledige verkoop in dat jaar naar verwachting niet op de vorig jaar gestelde 4,25 miljoen maar op 4,13 miljoen auto's uitkomt. Dat is een afname van 120.000 auto's. Vooral op volledig elektrisch gebied zijn de verwachtingen dus wat naar beneden bijgesteld. Van de 4,13 miljoen auto's in 2030 moeten er 1,15 miljoen hybride aangedreven zijn. Krap 2 miljoen in dat jaar nieuw verkochte Kia's hebben nog gewoon puur (hooguit mild-hybride) brandstofaandrijflijnen.

De Investor Day gaat over meer dan cijfers alleen. Zo grijpt Kia het moment ook aan om zijn eerste SDV aan te kondigen voor volgend jaar. De auto staat nog onder een doek, maar we vernemen dat we hem volgend jaar tegemoet kunnen zien. Bij een SDV kun je de functionaliteit van de auto makkelijker verbeteren en uitbreiden via over-the-air-updates, omdat functies meer dan bij conventionele auto's via software worden aangestuurd. Verder blijkt dat de Zuid-Koreanen bezig zijn met Level 2+ en Level 2++ autonome rijsystemen. Vanaf 2029 moeten die op de markt komen. Kia's kunnen daarmee zelf, als het goed is, zowel op de snelweg als door stedelijk verkeer navigeren, maar je blijft als bestuurder verantwoordelijk en moet bij het rijden betrokken blijven om op ieder moment in te kunnen grijpen. Kia werkt hiervoor onder meer samen met NVIDIA. Kia steekt in totaal zo'n 12 miljard euro in elektrificatie, autonome systemen en robotica, als onderdeel van een bredere investering van 28,4 miljard euro in de toekomstplannen tot aan 2030.

