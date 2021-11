Kia EV9: grote elektrische SUV in aantocht

Kia presenteert later deze week de conceptversie van de EV9, de grote broer van de volledig elektrische EV6. De eerste uitbreiding in Kia's EV-familie is een forse SUV.

Kia gooit momenteel hoge ogen met de volledig elektrische EV6. Een strak gelijnde EV op het modulaire E-GMP-platform dat de Hyundai Motor Group heeft ontwikkeld voor een volledig elektrisch modellenoffensief. De EV6 heeft al familie in de vorm van de sterk daaraan verwante Hyundai Ioniq 5 en Genesis GV60, maar daar blijft het uiteraard niet bij. Zo komt Hyundai hierna met de Ioniq 7, een forse elektrische SUV. Kia treedt opnieuw in de voetsporen van zijn zustermerk en komt met de EV9. Eveneens een flinke jongen.

Zoals de EV6 Kia's antwoord was op de Hyundai Ioniq 5, verwachten we dat de Kia EV9 zich verhoudt tot de Hyundai Ioniq 7. In deze eerste teaserafbeelding zien we immers dat de Kia EV9 net als de Hyundai Ioniq 7 een behoorlijk bonkig vormgegeven SUV wordt. Daarbij hangt Kia net even iets hogere cijfers aan zijn elektrische modellen dan Hyundai. De EV6 staat immers naast de Ioniq 5, dus de EV9 kan wat dat betreft prima naast de Ioniq 7 staan. Pin ons er echter niet op vast.

Wat in ieder geval al wel helemaal zeker is, is dat we donderdag 11 november meer te zien krijgen. Dan presenteert Kia de EV9 Concept. Nog niet het productiemodel dus, dat laat mogelijk nog tot 2023 of zelfs 2024 op zich wachten. Als we kijken naar de mogelijkheden met het E-GMP-platform, mogen we rekenen op een SUV met een vermogen vanaf zo'n 300 pk en een WLTP-bereik van 500 km of meer. Ook is het zeer waarschijnlijk dat de EV9 een zevenzitter wordt, net als de Hyundai Ioniq 7, dus dat is mogelijk interessant nieuws voor de grotere gezinnen onder ons.